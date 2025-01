Η πρώην πρώτη κυρία, υπουργός Εξωτερικών και υποψήφια των Δημοκρατικών απέναντι από τον Ντόναλντ Τραμπ το 2016, Χίλαρι Κλίντον, «έσκασε» στα γέλια την ώρα που ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο πλαίσιο της ορκωμοσίας του ανακοίνωσε τη μετονομασία του Κόλπου του Μεξικού σε Κόλπο της Αμερικής.

«Σε μικρό χρονικό διάστημα θα αλλάξουμε το όνομα του Κόλπου του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Αρκετοί από τους συμμάχους του αντέδρασαν με ενθουσιασμό στη συγκεκριμένη ανακοίνωση, την οποία μάλιστα χειροκρότησαν όρθιοι, την ώρα που η Κλίντον δεν μπορούσε να ελέγξει τα γέλια της. Ο σύζυγός της, πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, λίγο αργότερα της ψιθύρισε κάτι.

Μιλώντας για το θέμα πριν την ορκωμοσία του ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι «Είναι δικός μας. Θα του αλλάξουμε το όνομα από Κόλπο του Μεξικού σε Κόλπο της Αμερικής. Καλύπτει μεγάλη έκταση, τι όμορφο όνομα. Είναι ταιριαστό. Το Μεξικό πρέπει να σταματήσει τα εκατομμύρια που έρχονται στη χώρα μας. Θα βάλουμε σοβαρούς δασμούς σε Μεξικό και Καναδά»

Hillary laughing at Trump announcing he’s renaming the Gulf Of Mexico to the Gulf of America 😂 pic.twitter.com/UWypR7d8vb