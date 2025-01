Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ δωροδόκησε αστέγους υποσχόμενος ένα πιάτο φαΐ, προκειμένου να γεμίσει αίθουσα με κόσμο, όπου θα ακολουθούσε φιέστα του, υποστήριξε διευθυντής ξενοδοχείου.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Hans Egede, Jørgen Bay-Kastrup, μίλησε στον Guardian για την εκδήλωση που έγινε στην επιχείρηση που εργάζεται. Το ξενοδοχείο βρίσκεται στη Γροιλανδία και ο γιος του Τραμπ έκανε ειδική φιέστα για να στηρίξει την πρόθεση του πατέρα του να αγοράσει την περιοχή για τις ΗΠΑ.

Ο Kastrup είπε πως συνεργάτες του Τζούνιορ βγήκαν στους δρόμους και υποσχέθηκαν σε αστέγους ένα πιάτο φαγητό, αλλά ως αντάλλαγμα εκείνοι θα έπρεπε «να παρακολουθήσουν ένα σόου».

Greenland loves America and Trump!!! Incredible people with an equally awesome reception. They just want to be able to utilize some of the incredible resources that they have and allow themselves, their country, and their kids to flourish. pic.twitter.com/7TPz0DACKX