Ο πύραυλος Starship της SpaceX εξερράγη και διαλύθηκε στο διάστημα λίγα λεπτά μετά την εκτόξευσή του από το Τέξας χθες, Πέμπτη (16/01). Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε αναστάτωση, αναγκάζοντας πτήσεις επιβατικών αεροπλάνων πάνω από τον Κόλπο του Μεξικού να τροποποιήσουν τις διαδρομές τους για να αποφύγουν τα συντρίμμια που κατευθύνονταν προς τη Γη. Το περιστατικό αποτελεί πλήγμα για το φιλόδοξο πυραυλικό πρόγραμμα του Έλον Μασκ.

Η SpaceX έχασε κάθε επικοινωνία με το βελτιωμένο Starship, το οποίο μετέφερε ένα φορτίο ψεύτικων δορυφόρων, χωρίς ανθρώπινο πλήρωμα, περίπου οκτώ λεπτά μετά την εκτόξευσή του από τις εγκαταστάσεις εκτόξευσης στο Νότιο Τέξας. Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε στις 5:38 μ.μ. (τοπική ώρα, 00:38 της Παρασκευής ώρα Ελλάδας).

Βίντεο κατέγραψαν πορτοκαλί φλόγες να σκίζουν τον νυχτερινό ουρανό πάνω από την πρωτεύουσα της Αϊτής, το Πορτ-ο-Πρενς, αφήνοντας πίσω τους καπνό. «Χάσαμε κάθε επικοινωνία με το σκάφος – αυτό μας δείχνει ότι υπήρξε ανωμαλία με τον άνω όροφο», δήλωσε ο Διευθυντής Επικοινωνίας της SpaceX, Νταν Χιούοτ. Λίγα λεπτά αργότερα επιβεβαίωσε ότι ο πύραυλος καταστράφηκε.

Cockpit video captures falling debris near Turks and Caicos after SpaceX's Starship broke apart during a test flight.



Aircraft-tracking website Flightradar24 shared on X that the Starship explosion caused its most tracked flights to be “all aircraft holding or diverting to avoid… pic.twitter.com/csMbfFPmED