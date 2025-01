Ο Τζο Μπάιντεν αποχαιρέτησε το έθνος με τον τελευταίο του λόγο ως πρόεδρος των ΗΠΑ την Τετάρτη, απευθύνοντας προειδοποιήσεις για το μέλλον της χώρας, όπως την απειλή μιας «ολιγαρχίας που διαμορφώνεται», την οποία χαρακτήρισε ως κίνδυνο για τη δημοκρατία της Αμερικής.

«Σήμερα, μια ολιγαρχία διαμορφώνεται στην Αμερική με ακραίο πλούτο, δύναμη και επιρροή, η οποία κυριολεκτικά απειλεί όλη μας τη δημοκρατία, τα βασικά μας δικαιώματα και ελευθερίες, καθώς και μια δίκαιη ευκαιρία για όλους να προοδεύσουν», δήλωσε ο Μπάιντεν.

Τα σχόλια του Μπάιντεν, που έγιναν από το Οβάλ Γραφείο, φαίνεται να απευθύνονταν ξεκάθαρα στον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ, ο οποίος βρίσκεται δίπλα στον εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ από την ημέρα της εκλογικής του νίκης, καθώς και στον επικεφαλής της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

Ο Μπάιντεν προχώρησε επίσης σε σφοδρές επικρίσεις κατά των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι παραμελούν τη διαδικασία επαλήθευσης των γεγονότων.

«Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρατούν τον έλεγχο των γεγονότων. Η αλήθεια πνίγεται από ψέματα που λέγονται για εξουσία και για κέρδος», είπε ο Μπάιντεν, αναφερόμενος φανερά στην απόφαση της Meta να σταματήσει το πρόγραμμα επαλήθευσης γεγονότων.

Ο πρόεδρος προειδοποίησε για τους πιθανούς κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, χαρακτηρίζοντάς την «την πιο καθοριστική τεχνολογία της εποχής μας».

