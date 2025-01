Ένας «νευρικός επιβάτης», η απείθαρχη συμπεριφορά του οποίου προκάλεσε την εκτροπή μιας υπερατλαντικής πτήσης προς το Δουβλίνο, καταδικάστηκε σε ποινή δύο μηνών με αναστολή.

Το περιφερειακό δικαστήριο του Δουβλίνου άκουσε ότι ο 34χρονος Αμερικανός είχε αναμίξει το ηρεμιστικό Xanax με αλκοόλ για να καταπολεμήσει το άγχος του πριν προκαλέσει αναστάτωση στην πτήση της United Airlines τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον βρετανικό Guardian.

H δικαστής Φίναν ανέστειλε την ποινή φυλάκισης για δύο χρόνια την Τρίτη, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του άνδρα «τρομακτική». Ωστόσο, δήλωσε ότι παρατήρησε τη γραπτή απολογία του και τη συμμόρφωσή του με την εντολή να καταβάλει 10.000 ευρώ για τις ζημιές που προκάλεσε.

Ο άνδρας, Ζάκαρι Γκριρ, ήταν «τρομοκρατημένος και ντροπιασμένος» από τη συμπεριφορά του και είχε προσφέρει μια «πολύ ειλικρινή συγγνώμη», δήλωσε ο δικηγόρος του.

Αφού συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου, ο αναλυτής κλιματικών ερευνών δήλωσε ένοχος για τρία αδικήματα βάσει του ιρλανδικού νόμου περί αεροναυτιλίας και μεταφορών – μέθη, απειλητική, προσβλητική ή υβριστική συμπεριφορά και πρόκληση ενόχλησης σε αεροσκάφος.

