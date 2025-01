Aντεπίθεση στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας, η οποία άρχισε χθες γύρω στις 21:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και διήρκησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, εξαπέλυσε η Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Αξιωματούχοι του Κιέβου ανέφεραν επίσης ότι μια επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η Μόσχα είπε ότι αντιμετώπισε την επίθεση με πυροβολικό και αεροπορική δύναμη, αναφέρει το BBC.

Όπως είναι γνωστό, τον περασμένο Αύγουστο, ουκρανικές δυνάμεις εισήλθαν στην περιοχή του Κουρσκ Ομπλάστ, καταλαμβάνοντας ένα κομμάτι εδάφους. Οι ρωσικές δυνάμεις τις απώθησαν σε ορισμένες περιοχές χωρίς να καταφέρουν να τις εκδιώξουν εντελώς.

Σύμφωνα με το στρατιωτικό ανακοινωθέν αλλά και δημοσιογραφικές πηγές στο πεδίο, η χθεσινή, ήταν τελικά μια «περιορισμένης κλίμακας» επιχείρηση, με τον αριθμό των επιτιθέμενων να μην ξεπερνάει τους 200 σε 15 τεθωρακισμένα οχήματα και υποστήριξη από τέσσερα άρματα μάχης.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε επίσης ότι η επίθεση έγινε σε δύο στήλες – και οι δύο ηττήθηκαν και τράπηκαν σε φυγή, κοντά στο χωριό Μπερντίν στην περιοχή του Κουρσκ.

Ορισμένοι από τους επιτιθέμενους κατέφυγαν στα δάση μεταξύ των χωριών Νοβοσοτνίτσκι και Μπερντίν ενώ αυτές τις ώρες βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εκκαθάρισης από τον ρωσικό στρατό, με χρήση drones και πυροβολικού.

Δεν υπήρξε επίθεση των ουκρανικών δυνάμεων προς την κατεύθυνση του Τετνίνσκι.

Υπάρχει πλέον η βεβαιότητα ήταν αυτή δεν ήταν η κύρια επιχείρηση των Ουκρανών, αλλά μάλλον, είτε «αντιπερισπασμός» για μια επόμενη επιχείρηση σε άλλο σημείο του μετώπου ή νέο σημείο εισβολής σε ρωσικό έδαφος – πιθανώς στο Μπριάνσκ, είτε διερευνητική επίθεση με στόχο την καταγραφή των ρωσικών επιχειρησιακών σχεδιασμών.

