Η οικογένεια του 26χρονου Λουίτζι Μαντζιόνι που κατηγορείται για τη δολοφονία του CEO του ασφαλιστικού κολοσσού United Healthcare, Μπράιαν Τόμσον, στη Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι είναι συντετριμμένη από τη σύλληψή του.

«Η οικογένειά μας είναι συγκλονισμένη και συντετριμμένη από τη σύλληψη του Λουίτζι», ανέφερε η οικογένεια σε δήλωση που μοιράστηκε ο ξάδελφος του 26χρονου, Νίνο Μαντζιόνι, Ρεπουμπλικανός βουλευτής της κομητείας Βαλτιμόρης, αργά τη Δευτέρα.

«Προσφέρουμε τις προσευχές μας στην οικογένεια του Μπράιαν Τόμσον και ζητάμε από τον κόσμο να προσευχηθεί για όλους τους εμπλεκόμενους. Είμαστε συντετριμμένοι από αυτή την είδηση», ανέφερε η οικογένεια Λουίτζι Μαντζιόνι.

