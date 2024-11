Η Βρετανία αντιμετωπίζει «επιδημία» κλοπών κινητών τηλεφώνων, με αριθμό ρεκόρ κινητών να αρπάζονται στη μέση του δρόμου από τους ιδιοκτήτες τους. Όμως, όταν σας κλέβουν την συσκευή διατρέχετε κίνδυνο για την οικονομική σας ασφάλεια.

Με τραπεζικές εφαρμογές και πληθώρα προσωπικών δεδομένων αποθηκευμένα στα κινητά μας, απατεώνες μπορούν να αδειάσουν τραπεζικούς λογαριασμούς, να πουλήσουν τα προσωπικά μας στοιχεία στη μαύρη αγορά ή να δημιουργήσουν χρέη στο όνομά μας.

Η Daily Mail παρουσιάζει όλα όσα πρέπει να κάνετε, ώστε να διασφαλίσετε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να αδειάσουν οι τραπεζικοί σας λογαριασμοί, αλλά και να κρατήσετε προστατευμένα τα προσωπικά σας δεδομένα.

Πάμε να τα δούμε αναλυτικά:

Χρησιμοποιήστε κωδικό PIN με έξι ψηφία: Αποφύγετε προβλέψιμους κωδικούς, όπως η ημερομηνία γέννησης. Στα Apple κινητά, ρυθμίστε το από το μενού «Face ID & Passcode» και στα Android αναζητήστε το «screen lock».

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία «Find My»: Αυτό επιτρέπει τον απομακρυσμένο εντοπισμό και διαγραφή της συσκευής. Στα Apple κινητά χρησιμοποιήστε το «Find My iPhone» και στα Android το «Find My Device».

Κωδικός SIM: Ρυθμίστε κωδικό PIN για την κάρτα SIM για να εμποδίσετε τη χρήση της σε περίπτωση κλοπής.

Διαγράψτε επίσημες φωτογραφίες: Μην αποθηκεύετε φωτογραφίες ταυτότητας στο κινητό σας, καθώς οι κλέφτες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά.

Διπλή ταυτοποίηση (2FA): Ρυθμίστε την για εφαρμογές τραπεζικής, κοινωνικά δίκτυα και emails για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Χρησιμοποιήστε διαχειριστή κωδικών: Ένας διαχειριστής κωδικών, από τις πολλές εφαρμογές που υπάρχουν, αποθηκεύει με ασφάλεια τους κωδικούς σας.

Προστασία συσκευής σε περίπτωση κλοπής: Η Apple προσφέρει πλέον πρόσθετη ασφάλεια που καθυστερεί τις αλλαγές στο Apple ID, δίνοντάς σας χρόνο να αναφέρετε τη συσκευή ως κλεμμένη.

Καταγραφή αριθμού IMEI: Το IMEI είναι ο μοναδικός αριθμός που βοηθά στο μπλοκάρισμα της συσκευής αν κλαπεί.

Απενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις οθόνης: Αυτό αποτρέπει τους κλέφτες από το να βλέπουν ευαίσθητες ειδοποιήσεις στην οθόνη κλειδώματος.

Επαγρύπνηση: Κρατήστε το κινητό σας σε ασφαλές σημείο και προσέχετε τους γύρω σας όταν το χρησιμοποιείτε δημόσια.