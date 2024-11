Βίντεο με τη δολοφονία ενός επιχειρηματία στο κεντρικό αεροδρόμιο του Σάο Πάολο στη Βραζιλία έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες.

Τα βίντεο είναι σοκαριστικά και περιέχουν σκληρές σκηνές.

Σε μια από τις καταγραφές, φαίνεται ένοπλος με καραμπίνα να ανοίγει πυρ από ένα μαύρο όχημα που ήταν σταθμευμένο έξω από το αεροδρόμιο.

Οι σκηνές είναι σκληρές, καταγράφοντας τη στιγμή της δολοφονίας. Το θύμα είναι ο επιχειρηματίας στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, Antonio Vinicius Lopes Gritzbach, ενώ τρία ακόμα άτομα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους δύο άνδρες και μια γυναίκα. Ο επιχειρηματίας είχε δεχθεί στο παρελθόν απειλές θανάτου από το μεγαλύτερο συνδικάτο εγκλήματος της Βραζιλίας, το PCC.

Tiroteio no Terminal 2 do Aeroporto de Guarulhos. Novas imagens das câmeras de segurança mostram momento do atentado contra o empresário Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, que foi morto. Outras três pessoas ficaram feridas. pic.twitter.com/zBgGWYLBP7