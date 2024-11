Η εορταστική περίοδος είναι επίσημα εδώ, καθώς τα βρετανικά καταστήματα ξεκίνησαν τον «πόλεμο» των χριστουγεννιάτικων διαφημίσεων. Σήμερα, η Amazon παρουσίασε τη δική της διαφήμιση, σκηνοθετημένη από τον βραβευμένο σκηνοθέτη Wayne McClammy, ενώ ακολούθησαν οι διαφημίσεις από τις Asda, Morrisons, Shelter και Aldi.

Η διαφήμιση της Amazon αφηγείται την ιστορία ενός καθαριστή θεάτρου, του οποίου το κρυφό ταλέντο στο τραγούδι ανακαλύπτεται από τους συναδέλφους του κατά τη διάρκεια της βάρδιάς του. Ενθαρρυμένος να τραγουδήσει στη σκηνή, ο ταλαντούχος καθαριστής δίνει μια συγκινητική ερμηνεία του αγαπημένου κομματιού του 1965, «What the World Needs Now Is Love», των Bacharach-David.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η Shelter δημιούργησε έναν κόσμο φαντασίας για μια μικρή κοπέλα που αναγκάζεται να μένει σε μια προσωρινή στέγη για την περίοδο των Χριστουγέννων, ενώ η Aldi ανέθεσε στον Kevin το Καρότο και τη σύζυγό του Katie να σώσουν το Πνεύμα των Χριστουγέννων, προτού να είναι αργά.

AMAZON

Η διαφήμιση της Amazon ξεκινά με έναν καθαριστή που εκτελεί τις καθημερινές του εργασίες στο θέατρο, τραγουδώντας μόνος του. Στη συνέχεια, οι θεατές αποκτούν μια εικόνα του διαρκούς πάθους του για το τραγούδι, καθώς ανοίγει το ντουλάπι του και αποκαλύπτει μια φωτογραφία του ως νεότερο να τραγουδά στη σκηνή. Όταν οι συνάδελφοί του ακούνε τη μοναδική του φωνή, αποφασίζουν να οργανώσουν μια έκπληξη.

Μεταμορφώνουν το εντυπωσιακό θέατρο Sonnet σε μια κατάλληλη σκηνή, με φωτισμό και μουσική υπόκρουση, ενώ η Amazon αναλαμβάνει να του στείλει ένα κομψό μαύρο σακάκι. Με λίγη βοήθεια, ο ταπεινός σταρ βγαίνει στο προσκήνιο και ενθαρρυμένος από τους θαυμαστές του, απλά τραγουδά. Οι συνάδελφοί του παίρνουν τις θέσεις τους και ο καθαριστής εκτελεί μια συγκινητική ερμηνεία του κλασικού κομματιού, αναδεικνύοντας τις φωνητικές του ικανότητες.

Η διαφήμιση αντικατοπτρίζει πώς μια φαινομενικά μικρή χειρονομία μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές στιγμές και να σου εμφυσήσει το θάρρος που απαιτείται για να μοιραστείς τα ταλέντα σου. «Το “Midnight Opus” είναι μια ιστορία που γιορτάζει τη χαρά του να κάνεις κάτι ιδιαίτερο για τους συνανθρώπους σου», δήλωσε η Jo Shoesmith, Global Chief Creative Officer της Amazon.

ASDA

Τα καταστήματα τρέχουν να παρουσιάσουν τις ετήσιες διαφημίσεις Χριστουγέννων και η Asda έχει ήδη κάνει εντύπωση με το διασκεδαστικό βίντεο, όπου δύο εργαζόμενοι του σούπερ μάρκετ καλούν σε βοήθεια δεκάδες γλυκούς νάνους, για να προετοιμάσουν το κατάστημα για τις γιορτές.

Η διαφήμιση θα προβληθεί για πρώτη φορά την Τετάρτη και καταγράφει την άφιξη μιας ομάδας νάνων που γεμίζουν τα ράφια με όλα τα χριστουγεννιάτικα καλούδια. Μια άλλη ομάδα νάνων αναλαμβάνει να διακοσμήσει το χριστουγεννιάτικο δέντρο του καταστήματος, ενώ ένα αδέξιο κινούμενο στολίδι καταφέρνει να σπάσει το πόδι του δύο φορές.

Η διαφήμιση συνοδεύεται από τη μελωδία του «The A Team», προσφέροντας το κατάλληλο υπόβαθρο για μια πολυάσχολη νύχτα διακόσμησης. Ανοίγει με δύο συναδέλφους της Asda, τη Maggie και τον Bill, να κοιτούν έξω από το κατάστημα μια χιονοθύελλα, με τη Maggie να λέει «οι δρόμοι είναι κλειστοί από εδώ μέχρι το Sheffield, πώς θα ετοιμάσουμε το κατάστημα για τα Χριστούγεννα;». Ωστόσο, ο Bill δεν ανησυχεί, απλώς παίρνει έναν νάνο και του πιέζει τη μύτη.

Τότε, ο νάνος γίνεται πράσινος, στέλνοντας σήμα σε εκατοντάδες νάνους σε κήπους, ράφια παμπ και σπίτια σε όλη τη χώρα να αρχίσουν να εργάζονται. Μετά από μια πολυάσχολη νύχτα μέσα στο κατάστημα, ο αρχηγός νάνος Max παρατηρεί ότι ανατέλλει ο ήλιος και δηλώνει: «Ήρθε η ώρα να γίνουμε νάνοι». Οι μικροί ήρωες επιστρέφουν στα σπίτια τους με τα βαν της Asda, αφήνοντας το κατάστημα τέλεια προετοιμασμένο για τις γιορτινές εβδομάδες που θα ακολουθήσουν.

MORRISONS

Η νέα διαφήμιση της Morrisons γιορτάζει τους αστέρες των Χριστουγέννων, τους οικογενειακούς σεφ που ετοιμάζουν τα γιορτινά γεύματα της χώρας. Η γιορτινή διαφήμιση ανοίγει σε μια χιονισμένη βραδιά, με ένα φορτηγό της Morrisons να φτάνει σε ένα σπίτι.

Μέσα, ένα μόνο γάντι φούρνου «ζωντανεύει» και αρχίζει να τραγουδά την εισαγωγή του «Give a Little Love». Η διαφήμιση, που έχει δημιουργηθεί από το πρακτορείο Leo Burnett, είναι ντυμένη με τη μελωδία του «Give a Little Love» από το Bugsy Malone, ηχογραφημένη από μια χορωδία 26 υπαλλήλων της Morrisons στα Abbey Road Studios. Σκηνοθετημένη από τον Michael Gracey, που δημιούργησε την παγκόσμια επιτυχία «The Greatest Showman», η διαφήμιση συνδυάζει την παιχνιδιάρικη γοητεία των γαντιών φούρνου με θεατρική φινέτσα.

SHELTER

Η ταινία του φιλανθρωπικού οργανισμού Shelter εξελίσσεται σε έναν φανταστικό κόσμο και δείχνει μια μικρή κοπέλα, τη Mia, και τον πατέρα της να περιπλανώνται σε ένα εξωγήινο τοπίο. Στην περιπέτειά τους, ψάχνουν το «Παλάτι», ενώ ο Άγιος Βασίλης τους χαιρετά, καθώς πετάει προς τη Γη και χαιρετούν ένα εξωγήινο χταπόδι με τη φωνή του κωμικού, podcaster και συγγραφέα, Adam Buxton.

Ξαφνικά, η σκληρή πραγματικότητα της ζωής εισβάλλει και τους επαναφέρει στη γη, καθώς αυτός είναι ένας κόσμος φαντασίας, που δημιούργησε ο μπαμπάς για να ξεφύγουν από την τραγική εμπειρία των παιδιών που ζουν σε προσωρινές κατοικίες. Στο τέλος της ταινίας, η Mia και ο μπαμπάς επιστρέφουν στον φανταστικό κόσμο, προτού μια έκφραση συναισθήματος στο πρόσωπό του αποκαλύψει τη συνεχόμενη πίεση που προσπαθεί να κρύψει από την κόρη του, ενώ προσπαθεί να την κάνει να νιώθει ασφαλής.

Η ταινία τελειώνει με το σλόγκαν: «Η αγάπη μόνη δεν μπορεί να προστατεύσει ένα παιδί που είναι άστεγο, αλλά οι δωρεές σας μπορούν». Για την καμπάνια, η Shelter συνεργάστηκε στενά με ανθρώπους που έχουν μείνει σε προσωρινές κατοικίες.

ALDI

Η διαφήμιση της Aldi εξελίσσεται σε ένα γιορτινό χιονισμένο χωριό την παραμονή των Χριστουγέννων, αλλά σύντομα αποκαλύπτεται ότι κάτι συμβαίνει, καθώς ένα μαύρο και άσπρο βαν καταφθάνει με θόρυβο. Μια σειρά χαρακτήρων «Humbug» εμφανίζονται για να κλέψουν το «Πνεύμα των Χριστουγέννων», προτού εξαφανιστούν αφήνοντας το πρώην φωτεινό χωριό στο σκοτάδι.

Ευτυχώς, ο Άγιος Βασίλης έχει τον Kevin το Καρότο στην ταχεία κλήση και τον ξυπνά για να του δώσει μια απίστευτη αποστολή, να εισβάλει στα κεντρικά του Humbug, και να ανακτήσει το «Πνεύμα των Χριστουγέννων».

Χρησιμοποιώντας πανέξυπνες μεταμφιέσεις και μια βαλίτσα με «ψεύτικο πάτο», ο Kevin και η σύζυγός του Katie αποφεύγουν προσεκτικά μια σειρά επικίνδυνων καταστάσεων και «παγίδων», για να προσπαθήσουν να σώσουν την κατάσταση. Όλα κορυφώνονται με τους humbugs να μαθαίνουν ότι «τα Χριστούγεννα είναι καλύτερα όταν υπάρχει η καλή θέληση».

Οι χριστουγεννιάτικες διαφημίσεις στη Βρετανία έχουν γίνει παράδοση, προσφέροντας ιστορίες γεμάτες συναίσθημα και μηνύματα που ενθαρρύνουν την καλοσύνη και την αλληλεγγύη.