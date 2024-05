To Nemo Mettler έγινε φέτος το πρώτο non binary άτομο που αναδείχθηκε στην κορυφή της Eurovision ενώ ακόμη ένα άτομο που συμμετείχε στο διαγωνισμό, το Bambie Thug με την Ιρλανδία προσδιορίζεται ως non binary ή μη δυαδικό άτομο.

Τι σημαίνει όμως ο όρος «non binary» ή μη δυαδικό»;

Τα τελευταία χρόνια, η κατανόηση και η αποδοχή της πολυμορφίας των φυλετικών ταυτοτήτων εξελίσσεται συνεχώς.

Ο όρος «non binary» αναφέρεται σε άτομα που δεν ταυτίζονται αποκλειστικά ως αρσενικό ή θηλυκό. Τα «non-binary» ή «μη δυαδικά» άτομα μπορεί να βιώνουν την ταυτότητά τους με διάφορους τρόπους, με ένα φύλο, με συνδυασμό των δύο φύλων, με κανένα από τα δύο φύλα ή με μια εντελώς διαφορετική έννοια του φύλου.

To Nemo, του οποίου το τραγούδι «The Code» αναφέρεται στο ταξίδι προς την κατανόηση και αποδοχή της δυαδικής ταυτότητας, μίλησε για τη σημασία του να γίνει το πρώτο μη δυαδικό άτομο που κερδίζει τον διαγωνισμό της Eurovision, λέγοντας ότι είναι «απίστευτα περήφανo».

Σε συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του, το Nemo είπε: «Αισθάνομαι απίστευτα περήφανο, όχι μόνο για μένα αλλά για ολόκληρη την κοινότητά μας, για οποιονδήποτε εκεί έξω δεν είναι δυαδικό, έμφυλος, τρανς αλλά απλά άνθρωποι που τολμούν είναι ο εαυτός τους και άνθρωποι που πρέπει να ακουστούν και να γίνουν κατανοητοί.

Χρειαζόμαστε περισσότερη συμπόνια, χρειαζόμαστε περισσότερη ενσυναίσθηση, πρέπει να ακούμε ο ένας τον άλλον, πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον αντί να μιλάμε ο ένας για τον άλλον, πρέπει να μιλάμε μεταξύ μας. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό και εγώ ελπίζω ότι απόψε μπορεί να είναι ένας τρόπος να το θυμόμαστε αυτό».

Το Nemo άφησε επίσης αιχμές για τη διοργάνωση που δεν τον άφησε να επιδείξει τη σημαία των non binary ατόμων.

Η σχετική ανάρτηση του Newsbeast στο Instagram