Υπάρχει ένα αγγλικό ρητό που λέει «You catch more flies with honey than vinegar». Σε ελεύθερη μετάφραση: μπορείς να καταφέρεις αυτό που θες αν είσαι ευγενικός, μελιστάλαχτος, με θετική διάθεση παρά αν είσαι ξινός και στριφνός. Αλλά στην προσέγγιση μιας δύσκολης εργασίας, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι το να θυμώνεις μπορεί να λειτουργήσει ως ένα πολύ ισχυρό κίνητρο.

Πειράματα απέδειξαν ότι οι άνθρωποι που είναι θυμωμένοι αποδίδουν καλύτερα σε ένα σύνολο απαιτητικών εργασιών από εκείνους που είναι συναισθηματικά ουδέτεροι. «Αυτά τα ευρήματα αποδεικνύουν ότι ο θυμός αυξάνει την προσπάθεια για την επίτευξη ενός επιθυμητού στόχου, με αποτέλεσμα συχνά την μεγαλύτερη επιτυχία», δήλωσε η Δρ Χέδερ Λεντς, η πρώτη συγγραφέας της μελέτης, σύμφωνα με την βρετανική Guardian.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Personality and Social Psychology, περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο οι ερευνητές στο Texas A&M University διεξήγαγαν πειράματα με περισσότερα από 1.000 άτομα και ανέλυσαν δεδομένα ερευνών από περισσότερα από 1.400 άτομα, για να διερευνήσουν την πιθανή επίδραση του θυμού σε άτομα σε διάφορες περιστάσεις.

Σε ένα πείραμα, έδειξαν στους μαθητές εικόνες που προκαλούν θυμό, επιθυμία, διασκέδαση, θλίψη ή ουδέτερο συναίσθημα. Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να λύσουν μια σειρά αναγραμματισμών. Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι όσοι ήταν θυμωμένοι τα πήγαν καλύτερα από τους υπόλοιπους. Οι ερευνητές λένε ότι μια εξήγηση θα μπορούσε να οφείλεται στη σχέση μεταξύ θυμού και μεγαλύτερης επιμονής, με την ομάδα να ανακαλύπτει ότι όσοι ήταν θυμωμένοι αφιέρωσαν περισσότερο χρόνο στο δύσκολο σύνολο των αναγραμματισμών.

Σε ένα άλλο πείραμα, οι συμμετέχοντες που ήταν θυμωμένοι τα κατάφεραν καλύτερα στο να αποφύγουν τις σημαίες σε ένα βιντεοπαιχνίδι σκι από εκείνους που ήταν ουδέτεροι ή λυπημένοι και ήταν στο ίδιο επίπεδο με εκείνους που ένιωθαν διασκέδαση ή επιθυμία. «Αυτό το μοτίβο θα μπορούσε να υποδεικνύει ότι η γενική σωματική διέγερση είχε όφελος για τα σκορ του παιχνιδιού, καθώς θα ήταν μεγαλύτερη σε συνθήκες θυμού, διασκέδασης και επιθυμίας σε σύγκριση με τις θλιβερές και ουδέτερες συνθήκες», γράφουν οι ερευνητές.

Οι απαντήσεις σε έρευνες γύρω από τις γενικές εκλογές των ΗΠΑ του 2016 και του 2020 έδειξαν ότι οι άνθρωποι που ήταν πιο θυμωμένοι για μια υποθετική νίκη ενός προεδρικού υποψηφίου που δεν υποστήριζαν, είχαν περισσότερες πιθανότητες να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές. «Οι άνθρωποι προτιμούν συχνά να χρησιμοποιούν τα θετικά συναισθήματα ως εργαλεία περισσότερο από τα αρνητικά και τείνουν να βλέπουν τα αρνητικά συναισθήματα ως ανεπιθύμητα και δυσπροσαρμοστικά», είπε ο Lench. «Η έρευνά μας προσθέτει στα όλο και περισσότερα στοιχεία ότι ένας συνδυασμός θετικών και αρνητικών συναισθημάτων προάγει την ευημερία και ότι η χρήση αρνητικών συναισθημάτων ως εργαλείων μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε ορισμένες καταστάσεις».