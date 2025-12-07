Θεωρείται από πολλούς ένα από τα ωραιότερα χωριά της Αρκαδίας και της Πελοποννήσου γενικότερα, φημισμένο για τη μαγευτική θέα, τα πετρόχτιστα σπίτια, τα έλατα, τα ταβερνάκια και τα άφθονα τρεχούμενα νερά. Ο λόγος για τον Κοσμά στον Πάρνωνα, που πολλοί επιλέγουν για μια σύντομη απόδραση, προκειμένου να ζήσουν λίγες στιγμές χαλάρωσης σε ένα χειμωνιάτικο, γεμάτο θαλπωρή σκηνικό.

Χτισμένος σε υψόμετρο 1.150 μέτρων, σε ένα από τα πιο ωραία σημεία του Πάρνωνα, μέσα σε καταπράσινα δάση από φουντωτά έλατα, καρυδιές, καστανιές και πλατάνια και σε απόσταση περίπου 30 χλμ. από το Λεωνίδιο, ο Κοσμάς υπόσχεται να σας κάνει να νιώσετε τι σημαίνει «χειμώνας στο χωριό». Σημείο αναφοράς η εκκλησία του χωριού με τις βρύσες-λεοντοκεφαλές στην καρδιά του Κοσμά, με την κεντρική πλατεία να «χάνεται» κάτω από τα τεράστια πλατάνια.

Ο κεντρικός δρόμος του χωριού είναι ιδανικός για βόλτα, διασχίζοντας όλο τον οικισμό από άκρη σε άκρη. Στο τέρμα του, στο μεγάλο κτήριο του σχολείου, στεγάζεται το Λαογραφικό Μουσείο και η βιβλιοθήκη – πινακοθήκη του χωριού με πάνω από 3.500 τόμους βιβλίων και περιοδικών. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται η εντυπωσιακή Μονή Έλωνας, κτισμένη πάνω στα βράχια, που αξίζει μια επίσκεψη.

Αξίζει κανείς να απολαύσει τη διαδρομή από το Λεωνίδιο, ξεχωριστής φυσικής ομορφιάς και πλούτου, περνώντας από το φαράγγι του Δαφνώνα, τη μονή της Έλωνας και φυσικά μέσα από την υπέροχη φύση του Πάρνωνα. Τέλος, στο Κοσμά υπάρχουν διάφορες επιλογές διαμονής, από παραδοσιακούς ξενώνες μέχρι ξενοδοχεία.

Δείτε τις φωτογραφίες