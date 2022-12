Το βραβείο R&D Manager of the Year 2022 απέσπασε ο Αιμίλιος Χαλαμανδάρης, Επικεφαλής Έρευνας και Ανάπτυξης της Samsung Electronics Hellas και συνιδρυτής της Innoetics.

Σκοπός του κορυφαίου ετήσιου θεσμού Manager of the Year είναι να αναδείξει κορυφαίους επαγγελματίες από όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων που ηγούνται επιτυχημένων ομάδων της αγοράς με έμπνευση και όραμα, διαμορφώνοντας τους μάνατζερ της επόμενης μέρας. Πέντε χρόνια μετά την εξαγορά της Innoetics από τη Samsung, η διοργάνωση των βραβείων Manager of the Year τίμησε τον Αιμίλιο Χαλαμανδάρη για την καινοτόμo επιστημονική προσέγγιση, τις ηγετικές ικανότητες και τη σημαντική συνεισφορά του στη διαρκή πρόοδο και εξέλιξη του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της Samsung Electronics Hellas.

Κατά την απονομή του βραβείου, ο Αιμίλιος Χαλαμανδάρης δήλωσε σχετικά: «Αυτό το βραβείο έρχεται ως αποτέλεσμα του υπέροχου εργασιακού περιβάλλοντος και της εμπιστοσύνης που απολαμβάνουμε όλοι από τη Samsung και τα στελέχη της. Φυσικά, ανήκει σε όλη την ομάδα καθώς αποτελεί προϊόν σκληρής δουλειάς σε συνδυασμό με την επιστημονική υπεροχή και το άφθονο ταλέντο από τα μέλη της Innoetics».

Η διάκριση αυτή έχει μεγάλη σημασία για τη Samsung Electronics Hellas, καθώς επιβεβαιώνει την εξαιρετική ηγεσία που απολαμβάνει η ομάδα του R&D της Samsung, ενισχύοντας τη διαρκή εξέλιξη ενός νευραλγικού τμήματος της εταιρείας, που αποτελεί τον πυρήνα ανάπτυξης νέων και καινοτόμων τεχνολογιών παγκοσμίως.