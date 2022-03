Η Samsung Electronics Co., Ltd. παρουσίασε τα νέα smartphones Samsung Galaxy A53 5G και A33 5G που προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας, ενσωματώνοντας τις τελευταίες καινοτομίες Samsung Galaxy, σε προσιτή τιμή. Η νέα σειρά Samsung Galaxy A διαθέτει νέο επεξεργαστή που συνδυάζεται ιδανικά με την προηγμένη κάμερα AI, τη διευρυμένη οθόνη με τεχνολογία smooth display και τη μεγάλη μπαταρία, με διάρκεια ζωής έως δύο ημέρες. Οι συσκευές Samsung Galaxy A53 5G και A33 5G υποστηρίζουν συνδεσιμότητα 5G και διαθέτουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας, οικολογικό, κομψό και λεπτό σχεδιασμό, ενώ προσφέρουν προηγμένες συνδεδεμένες εμπειρίες. Επιπλέον, και οι δύο συσκευές υποστηρίζουν συνεχείς αναβαθμίσεις One UI και Android OS και ενημερώσεις ασφαλείας, εξασφαλίζοντας για το χρήστη μια εκπληκτική εμπειρία smartphone.

«Πιστεύουμε ότι όλοι αξίζουν την ευκαιρία να βιώσουν το θετικό αντίκτυπο που μπορεί να επιφέρει η τεχνολογία smartphone στη ζωή τους», δήλωσε ο TM Roh, Πρόεδρος και Επικεφαλής του τμήματος MX (Mobile eXperience) της Samsung Electronics. «Με τα τελευταία μοντέλα της σειράς Galaxy A, καθιστούμε πιο εύκολη από ποτέ την απόλαυση της προηγμένης και καινοτόμου εμπειρίας κινητής Samsung Galaxy σε εξαιρετική τιμή».

Εκπληκτικές λήψεις σε οποιεσδήποτε συνθήκες

Είτε ο χρήστης επιθυμεί να δημιουργήσει είτε να μοιραστεί περιεχόμενο με φίλους, τα Samsung Galaxy A53 5G και A33 5G προσφέρουν μια προηγμένη εμπειρία κάμερας επόμενου επιπέδου, εξοπλισμένη με πολλές από τις ισχυρές και διασκεδαστικές λειτουργίες της σειράς Galaxy S. Το σύστημα τετραπλής κάμερας του Samsung Galaxy A53 5G διαθέτει κύριο αισθητήρα OIS 64 MP με τεχνολογία VDIS που τραβάει ευκρινείς και σταθερές λήψεις σε κάθε περίσταση. Ακόμα, η μπροστινή κάμερα υψηλής ανάλυσης 32 MP είναι ιδανική για selfies και βιντεοκλήσεις με μεγάλη ευκρίνεια.

Τροφοδοτούμενη από έναν ολοκαίνουργιο επεξεργαστή 5nm, η πρωτοποριακή κάμερα AI της νέας σειράς Samsung Galaxy A κάνει κάθε εικόνα να φαίνεται εκπληκτική – ακόμα και σε χαμηλό φωτισμό. To βελτιωμένο Night mode συνθέτει αυτόματα έως και 12 εικόνες ταυτόχρονα, έτσι ώστε οι νυχτερινές φωτογραφίες να φαίνονται φωτεινές, με λιγότερο θόρυβο. Ακόμα, κατά τη λήψη βίντεο σε περιβάλλον χαμηλού φωτισμού, ο ρυθμός καρέ της σειράς Samsung Galaxy A προσαρμόζεται αυτόματα, δημιουργώντας φωτεινά, καθαρά βίντεο.

Η βελτιωμένη λειτουργία πορτραίτου (Portrait mode) αποτυπώνει το βάθος και τα περιγράμματα του θέματος με μεγαλύτερη ακρίβεια, χάρη στις διπλές κάμερες και την ισχυρή λειτουργία AI. Επιπλέον, χάρη στη λειτουργία Διασκέδασης (Fun mode), ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τις στιγμές που αποτύπωσε, χρησιμοποιώντας παιχνιδιάρικα φίλτρα και εφέ που λειτουργούν με τον ultra-wide φακό. Ακόμα, το Photo Remaster δίνει νέα πνοή σε παλιές και χαμηλής ποιότητας φωτογραφίες, ενώ η λειτουργία γόμας (Object eraser) αφαιρεί ενοχλητικά σημάδια ή αντικείμενα στο παρασκήνιο.

Ενισχυμένη εμπειρία προβολής παντού και πάντα

Ο έξυπνος αλγόριθμος της νέας σειράς Samsung Galaxy A διασφαλίζει ότι η οθόνη προβάλλει με λεπτομέρεια το περιεχόμενο ακόμα και σε εξωτερικό χώρο, αφού στο παρελθόν η έντονη ηλιοφάνεια θα μπορούσε να δυσκολέψει τους χρήστες να δουν τί προβάλλεται στην οθόνη του smartphone. Η εκτεταμένη οθόνη Super AMOLED 6,5 ιντσών του Galaxy A53 5G προσφέρει ρυθμό ανανέωσης 120 Hz για καθηλωτική εμπειρία, ενώ το Galaxy A33 5G διαθέτει οθόνη Super AMOLED 6,4 ιντσών με ρυθμό ανανέωσης 90 Hz. Επιπλέον, η νέα σειρά Galaxy A είναι πλέον εξοπλισμένη με διάρκεια ζωής μπαταρίας έως και δύο ημερών και Super Fast Charging 25W, ώστε η προβολή, το streaming και οι υπόλοιπες δραστηριότητες να μπορούν να διαρκέσουν περισσότερο.

Όμορφη, ανθεκτική, δυναμική σχεδίαση

Η νέα σειρά Samsung Galaxy A δημιουργήθηκε με στόχο να αποτελέσει μια σύγχρονη, λειτουργική και βιώσιμη συσκευή smartphone. Το λεπτό πλαίσιο της συσκευής προσδίδει μια ομαλή, κομψή εμφάνιση και η σχεδίαση Ambient Edge συνδυάζει άψογα την κάμερα με το υπόλοιπο σώμα του τηλεφώνου. Τα Samsung Galaxy A53 5G και A33 5G περιβάλλονται από τα ανθεκτικά Corning® Gorilla® Glass 5 και διαθέτουν πιστοποίηση IP67 για αντοχή στο νερό και τη σκόνη, προσφέροντας βελτιωμένη ανθεκτικότητα και ξέγνοιαστη χρήση της συσκευής.

Η Samsung ωθεί διαρκώς την τεχνολογία στα όρια και θα συνεχίσει να επανεξετάζει τρόπους για την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του πλανήτη. Με την ανακοίνωση της πρωτοβουλίας Galaxy for the Planet τον Αύγουστο του 2021, η Samsung δεσμεύτηκε να προσφέρει απτές, περιβαλλοντικές δράσεις, συμβάλλοντας στη βελτίωση της υγείας του πλανήτη έως το 2025. Με γνώμονα τις προσπάθειες βιωσιμότητας της Samsung, η συσκευασία της σειράς Samsung Galaxy A έχει μικρότερο μέγεθος, ενώ δεν περιλαμβάνει το βύσμα του φορτιστή. Η συσκευασία χρησιμοποιεί επίσης χαρτί βιώσιμης προέλευσης, ενώ η ίδια η συσκευή χρησιμοποιεί ανακυκλωμένα υλικά (PCM) για τα πλαϊνά κουμπιά και τους δίσκους καρτών SIM.

Εκτός από τα βελτιωμένα υλικά, επεκτείνεται και η διάρκεια ζωής της νέας σειράς Α. Και οι δύο συσκευές εγγυώνται έως και τέσσερις γενιές αναβαθμίσεων One UI και Android OS και έως και πέντε χρόνια ενημερώσεων ασφαλείας. Αυτές οι δυνατότητες επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στο πιο πρόσφατο λογισμικό και την μεγαλύτερη ασφάλεια, ώστε να διατηρήσουν όσο το δυνατό περισσότερο τον κύκλο ζωής του smartphone τους.

Η εμπειρία Connected Galaxy με ασφάλεια στα χέρια του χρήστη

Η νέα σειρά Samsung Galaxy A διασφαλίζει ότι τα δεδομένα και οι πληροφορίες παραμένουν προστατευμένες και ασφαλείς, χάρη στην αμυντικού τύπου πλατφόρμα Samsung Knox. Κατά την αποθήκευση φωτογραφιών, σημειώσεων και εφαρμογών, το Secure Folder προσφέρει στους χρήστες ένα κρυπτογραφημένο, ψηφιακό χρηματοκιβώτιο, ώστε μόνο εκείνοι να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενό του. Ακόμα, χρησιμοποιώντας το Private Share, οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν ποιος ακριβώς έχει πρόσβαση στα αρχεία και για πόσο χρονικό διάστημα. Τα Samsung Galaxy A53 5G και A33 5G διαθέτουν επίσης και τη νέα εφαρμογή Samsung Wallet, ένα εύχρηστο και ασφαλές μέρος για την ασφαλή αποθήκευση όλων των ευαίσθητων πληροφοριών, από κάρτες επιβίβασης έως πιστωτικές κάρτες.

Το Samsung Galaxy A53 5G και το A33 5G λειτουργούν απρόσκοπτα με άλλες συσκευές Samsung Galaxy προσφέροντας πλήρη, συνδεδεμένη εμπειρία οικοσυστήματος Samsung Galaxy. Οι επιλογές συσκευών ήχου διευρύνονται, χάρη στη δυνατότητα σύνδεσης των νέων μοντέλων Samsung Galaxy A53 5G και A33 5G με τη σειρά συσκευών ήχου Samsung Galaxy Buds. Οι χρήστες θα μπορούν να απολαμβάνουν την τεχνολογία ήχου 360o, που προσφέρει αληθινό, καθηλωτικό 3D ήχο. Η τεχνολογία αυτή, είναι προς το παρόν διαθέσιμη στα Galaxy Buds Pro.. Για όσους θέλουν να είναι παραγωγικοί, υπάρχει διαθέσιμη η λειτουργία Link to Windows που συνδέει τα μοντέλα της νέας σειράς Galaxy A σε έναν υπολογιστή Windows για αντιγραφή και επικόλληση, μεταφορά αρχείων ακόμη και απάντηση κλήσεων ή μηνυμάτων.

Διαθεσιμότητα

Το Samsung Galaxy A53 5G θα είναι διαθέσιμο σε Ελλάδα και Κύπρο από την 1η Απριλίου και το Samsung Galaxy A33 5G θα είναι διαθέσιμο τέλος Απριλίου.

* Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα την αγορά.

* Όλες οι λειτουργίες, τα χαρακτηριστικά, οι προδιαγραφές και άλλες πληροφορίες προϊόντος που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πλεονεκτημάτων, του σχεδιασμού, των τιμών, των εξαρτημάτων, της απόδοσης, της διαθεσιμότητας και των δυνατοτήτων του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.