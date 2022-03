Στο πλαίσιο δράσεων για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων τεχνολογίας, η Samsung Electronics Hellas ενώνει τις δυνάμεις της με τις εταιρίες Nova και EYEONIX για την υλοποίηση του ψηφιακού συστήματος «Smart City». Το «Smart City» αποτελεί δωρεά της εταιρείας 3Δ ΑΕ στο Δήμο Θεσσαλονίκης, για τον εκσυγχρονισμό των συντονιστικών επικοινωνιών στις υπηρεσίες του Δήμου. Η Samsung Electronics Hellas συμβάλλει στη διαμόρφωση της Θεσσαλονίκης σε έξυπνη πόλη, παρέχοντας προηγμένες, ανθεκτικές συσκευές Samsung και καινοτόμες λύσεις τεχνολογίας.

To σύστημα «Smart City» της Nova στοχεύει στη διασφάλιση της ασφαλούς και απόρρητης επικοινωνίας μεταξύ των υπαλλήλων και των συνεργατών του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και στην άμεση ανταπόκρισή τους σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Με το «Smart City», το έργο των υπηρεσιών του Δήμου διευκολύνεται, αξιοποιώντας τις προηγμένες δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία Command powered by Samsung SDS ειδικά παρμετροποιημένη για τη σειρά ανθεκτικών συσκευών Samsung Galaxy XCover 5, για μέγιστη αντοχή, απρόσκοπτη συνδεσιμότητα και χρήση ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Πρόκειται για μια ανθεκτική και ταυτόχρονα εκλεπτυσμένη συσκευή, που ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες της εργασίας εν κινήσει, χάρη στην ευαίσθητη οθόνη αφής και την πιστοποιημένη αντοχή σε χτυπήματα, νερό και σκόνη.

Οι ανθεκτικές συσκευές Samsung λειτουργούν σε συνδυασμό με την ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα της Nova για βελτίωση και έγκαιρη ενημέρωση του συστήματος καταγραφής περιστατικών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ακόμη, οι συσκευές ενσωματώνουν τις σύγχρονες τεχνολογίες Push To Talk και ON Map System, για ακόμη μεγαλύτερο συντονισμό των ομάδων και άμεση απόκριση στις ανάγκες της πόλης. Λειτουργώντας ως ένα εξελιγμένο ψηφιακό σύστημα ενδοεπικοινωνίας, η τεχνολογία Command powered by Samsung SDS αποτελεί ένα σύνολο τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για άμεση επικοινωνία μεταξύ ομάδων, με δυνατότητα διαμοιρασμού αρχείων βίντεο, ήχου και δεδομένων.

Αξίζει να σημειωθεί πως συμμετέχοντας στη διαμόρφωση της Θεσσαλονίκης σε μια «έξυπνη πόλη», αντανακλάται η συνεχής δέσμευση της Samsung Electronics Hellas στην αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, που στόχο έχουν να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για όλους.