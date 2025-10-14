Η εταιρεία EHang Holdings παρουσίασε το νέο της ηλεκτρικό αεροσκάφος κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (eVTOL) VT35, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς το όραμά της για αυτόνομες αερομετακινήσεις μεταξύ πόλεων.

Η εταιρεία, που εδρεύει στο Γκουανγκζού, παρουσίασε το νέο διθέσιο μοντέλο στο Χεφέι, όπου πραγματοποίησε πλήρη πτήση μετάβασης από κάθετη ανύψωση σε οριζόντια πτήση.

Με τιμή 6,5 εκατομμύρια γουάν (913.600 δολάρια), το VT35 έχει σχεδιαστεί για δρομολόγια μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων. Το νέο μοντέλο βασίζεται στο προηγούμενο πρωτότυπο VT30, συνδυάζοντας αυτόνομα συστήματα πτήσης, ηλεκτρική πρόωση και συμπαγή σχεδίαση για ασφαλέστερη και αποδοτικότερη αερομετακίνηση μεταξύ πόλεων.

Το VT35 μπορεί να ταξιδεύει με ταχύτητα 215 χιλιομέτρων την ώρα και να καλύπτει απόσταση έως 201 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση. Υποστηρίζει μέγιστο βάρος απογείωσης 950 κιλών, συμπεριλαμβανομένων δύο επιβατών και των αποσκευών τους.

Το αεροσκάφος χρησιμοποιεί σχεδίαση διπλής πτέρυγας με οκτώ κατανεμημένους έλικες ανύψωσης για κάθετη απογείωση και έναν οπίσθιο έλικα ώθησης για αποδοτική οριζόντια πτήση. Με μήκος και άνοιγμα φτερών περίπου 8 μέτρων, το VT35 είναι αρκετά συμπαγές ώστε να προσγειώνεται σε ταράτσες, χώρους στάθμευσης και υπάρχοντα vertiports τύπου EH216-S, διευκολύνοντας έτσι την ανάπτυξη αστικών και διαπεριφερειακών αεροδιαδρομών.

Στο εσωτερικό, οι επιβάτες απολαμβάνουν δερμάτινη καμπίνα με οθόνη αφής που λειτουργεί τόσο ως ταμπλό όσο και ως κέντρο ψυχαγωγίας. Με φωνητικές και απτικές εντολές, μπορούν να ρυθμίσουν θερμοκρασία, καθίσματα και πλοήγηση χωρίς καμία ανάγκη χειροκίνητου χειρισμού.

Τα αυτόνομα συστήματα του VT35 αναλαμβάνουν ολόκληρο το προφίλ πτήσης, από την απογείωση έως την προσγείωση, χρησιμοποιώντας αισθητήρες για ανίχνευση και αποφυγή εμποδίων. Τα διπλά συστήματα ασφαλείας εξασφαλίζουν αξιοπιστία και λειτουργική ασφάλεια, ενώ η ηλεκτρική πρόωση καθιστά το αεροσκάφος αθόρυβο και φιλικό προς το περιβάλλον, ιδανικό για πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Πιστοποίηση και τοπικές δοκιμές

Τον Μάρτιο του 2025, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Κίνας (CAAC) αποδέχθηκε την αίτηση πιστοποίησης τύπου για το VT35. Το αεροσκάφος βρίσκεται τώρα σε φάση εσωτερικών δοκιμών και αξιολογήσεων πτητικής ικανότητας. Η EHang αξιοποιεί την εμπειρία της από την πιστοποίηση του EH216-S, το οποίο ήδη πραγματοποιεί εμπορικές πτήσεις στην Κίνα, ώστε να επιταχύνει τη διαδικασία έγκρισης.

Η εταιρεία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το VT35 για τη δημιουργία δικτύων αεροκινητικότητας διάρκειας μίας ώρας στις μεγάλες οικονομικές ζώνες της χώρας, όπως η περιοχή του Δέλτα του ποταμού Γιανγκτσέ, η περιοχή του Δέλτα του ποταμού Περλ και η περιοχή Πεκίνου–Τιαντζίν–Χεμπέι. Σύμφωνα με το interestingengineering oι νέες αυτές αεροδιαδρομές θα μπορούσαν να μειώσουν διαδρομές δύο ωρών με αυτοκίνητο σε λιγότερο από 30 λεπτά αεροπορικώς.

Κατά την παρουσίασή του στο Χεφέι, το VT35 πραγματοποίησε την πρώτη του πλήρη πτήση μετάβασης πάνω από το Πάρκο Λουογκάνγκ, παρουσία τοπικών βουλευτών και εκπροσώπων της βιομηχανίας, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στην ανάπτυξη των χαμηλού ύψους μεταφορών για περιφερειακά ταξίδια.

Μεγαλύτερη εμβέλεια και επιχειρησιακή ευελιξία

Η EHang σκοπεύει να επεκτείνει την πλατφόρμα του VT35 με μελλοντικές εκδόσεις τύπου tilt-rotor, που θα προσφέρουν μεγαλύτερη εμβέλεια και επιχειρησιακή ευελιξία.

Σε συνδυασμό με τον στόλο EH216-S για μικρότερες αποστάσεις, το VT35 θα μπορούσε να αποτελέσει τον πυρήνα ενός δικτύου χαμηλού ύψους αερομεταφορών που θα συνδέει άμεσα τα κέντρα των πόλεων.

Η συμβατότητα του VT35 με την υπάρχουσα υποδομή των vertiports και οι αυτόνομες δυνατότητές του αναμένεται να δημιουργήσουν ένα οικοσύστημα αεροκινητικότητας που θα λειτουργεί όπως οι υπηρεσίες κοινής χρήσης αυτοκινήτων: αυτόματο, αποδοτικό και ευρέως προσβάσιμο.

Με το VT35, η EHang κάνει το επόμενο βήμα πέρα από τα αστικά ιπτάμενα ταξί, προχωρώντας προς την περιφερειακή εναέρια μεταφορά και τοποθετείται στην αιχμή της αναδυόμενης χαμηλού ύψους οικονομίας της Κίνας, αλλά και στην παγκόσμια κούρσα για αυτόνομη ηλεκτρική πτήση.