Οι αμερικανοί συγγραφείς George RR Martin και John Grisham μήνυσαν τον ιδιοκτήτη του ChatGPT OpenAI ισχυριζόμενοι ότι παραβιάστηκαν τα πνευματικά τους δικαιώματα προκειμένου να «εκπαιδευτεί» το σύστημα. Ο Martin είναι γνωστός για τη σειρά φαντασίας του A Song of Ice and Fire, η οποία διασκευάστηκε στην εκπομπή του HBO Game of Thrones.

Το ChatGPT και άλλα μοντέλα γραφής (LLM) «μαθαίνουν» αναλύοντας έναν τεράστιο όγκο δεδομένων που συχνά προέρχονται από το Διαδίκτυο. Η αγωγή ισχυρίζεται ότι τα βιβλία των συγγραφέων χρησιμοποιήθηκαν χωρίς την άδειά τους για να γίνει πιο έξυπνο το ChatGPT. Η εταιρεία OpenAI είπε ότι σέβεται τα δικαιώματα των δημιουργών και πίστευε ότι «θα πρέπει να επωφεληθούν από την τεχνολογία AI». Άλλοι γνωστοί συγγραφείς που κατονομάζονται στην καταγγελία περιλαμβάνουν τους Jonathan Franzen, Jodi Picoult και George Saunders.

Η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στο ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης από το Συνδικάτο Συγγραφέων, μια εμπορική ομάδα στις ΗΠΑ που εργάζεται για λογαριασμό των κατονομαζόμενων συγγραφέων.

Οι μηνυτές κατηγορούν το OpenAI ότι εμπλέκεται σε «συστηματική κλοπή σε μαζική κλίμακα». Ακολούθησε παρόμοια αγωγή που άσκησε η κωμικός Sarah Silverman τον Ιούλιο, καθώς και μια ανοιχτή επιστολή που υπογράφηκε από τους συγγραφείς Margaret Atwood και Philip Pullman τον ίδιο μήνα, με την οποία ζητούσαν από τις εταιρείες AI να τους αποζημιώσουν για τη χρήση της δουλειάς τους.

Εκπρόσωπος της OpenAI δήλωσε: «Έχουμε παραγωγικές συνομιλίες με πολλούς δημιουργούς σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του Συνδικάτου Συγγραφέων, και εργαζόμαστε συνεργατικά για να κατανοήσουμε και να συζητήσουμε τις ανησυχίες τους σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα συνεχίσουμε να βρίσκουμε αμοιβαία επωφελείς τρόπους συνεργασίας», σύμφωνα με το BBC.

Το AI «εκτοπίζει το περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από ανθρώπους»

Η μηνυτήρια αναφορά υποστηρίζει ότι τα μοντέλα γραφής τροφοδοτήθηκαν με δεδομένα από βιβλία που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδεια των συγγραφέων, ενώ εκφράζει τη γενικότερη ανησυχία της βιομηχανίας των μέσων ενημέρωσης – ότι αυτού του είδους η τεχνολογία «εκτοπίζει» το περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από ανθρώπους.

Ο Patrick Goold, από τη Νομική Σχολή του City University, είπε στο BBC News ότι ενώ μπορούσε να καταλάβει τους συγγραφείς πίσω από την αγωγή, πίστευε ότι ήταν απίθανο να πετύχει, λέγοντας ότι αρχικά θα έπρεπε να αποδείξουν ότι το ChatGPT είχε αντιγράψει το έργο τους. «Στην πραγματικότητα δεν ανησυχούν πραγματικά για τα πνευματικά δικαιώματα, αυτό που τους ανησυχεί είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας δολοφόνος θέσεων εργασίας», είπε, παρομοιάζοντας τις ανησυχίες με εκείνες των σεναριογράφων στο Χόλιγουντ. «Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε στο Κοινοβούλιο και στο Κογκρέσο και να μιλήσουμε για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα εκτοπίσει τις δημιουργικές τέχνες και τι πρέπει να κάνουμε για αυτό στο μέλλον» πρόσθεσε.

Η υπόθεση αυτή είναι η τελευταία από μια μακρά σειρά καταγγελιών που υποβλήθηκαν εναντίον προγραμματιστών της AI και έρχεται σε συνέχεια των μηνύσεων ψηφιακών καλλιτεχνών ενάντια σε παραγωγούς κειμένου σε εικόνα

Έρχεται αφού ψηφιακοί καλλιτέχνες μήνυσαν τη Stability AI και τη Midjourney τον Ιανουάριο, υποστηρίζοντας ότι λειτουργούν μόνο με την εκπαίδευση σε έργα τέχνης που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Η OpenAI αντιμετωπίζει επίσης μια αγωγή, μαζί με τη Microsoft και τον ιστότοπο προγραμματισμού GitHub, από μια ομάδα ειδικών υπολογιστών που υποστηρίζουν ότι ο κώδικάς τους χρησιμοποιήθηκε χωρίς την άδειά τους για την εκπαίδευση ενός AI που ονομάζεται Copilot. Καμία από αυτές τις αγωγές δεν έχει ακόμη εκδικαστεί.