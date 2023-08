Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση του ελληνικού κοινού για τα εισιτήρια του τουρνουά «Aegean Ακρόπολις», με την ΕΟΚ να ενημερώνει ότι εξαντλήθηκαν τα courtside seats και για τα δύο ματς της Εθνικής με Σερβία (8/8, 19:45) και Ιταλία (10/8, 19:45).

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Η βραδιά του αγώνα της Εθνικής Ανδρών με τη Σλοβενία ήταν ξεχωριστή και την έκανε αξέχαστη η βράβευση του Νίκου Γκάλη. Η επίσημη αγαπημένη παραμένει εδώ, παραμένει στο ΟΑΚΑ και συνεχίζει στο δικό της δρόμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2023. Επόμενο ραντεβού το πιο σταθερό εδώ και τριάντα χρόνια, το τουρνουά “Aegean Ακρόπολις“.

Οι courside θέσεις ήδη έχουν εξαντληθεί, αλλά συνεχίζεται κανονκά η διάθεση των εισιτηρίων για όσους θέλουν να σταθούν δίπλα στην Εθνική Ομάδα για μία ακόμη φορά. Μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας στο ΟΑΚΑ ηλεκτρονικά με ένα κλικ ΕΔΩ. Παράλληλα λειτουργούν εκδοτήρια στο στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο P5 (Parking 5) τα οποία θα είναι ανοιχτά αύριο (7/8) ως τις 18.00 και τις ημέρες των αγώνων (8-10/8) ως το τζάμπολ των αναμετρήσεων στις 19.45.

Το πρόγραμμα του τουρνουά

8/8 19.45 Ελλάδα-Σερβία

9/8 19.45 Σερβία-Ιταλία

10/8 19.45 Ιταλία-Ελλάδα

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Με χρήση πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας:

– www.ticketmaster.gr

– Τηλεφωνικό Κέντρο: 2111981535 (Δευτ – Κυρ: 10.00 – 21.00)

– MY DAILY SPOT Σύνταγμα (Μητροπόλεως 25). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2117502946. Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινές και Σαββατοκύριακα απο τις 08:00 έως τις 23:30

– MY DAILY SPOT Κολωνάκι (Τσακάλωφ 14). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2117502947. Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινές και Σαββατοκύριακα απο τις 08:00 έως τις 23:30

Με μετρητά:

– MY DAILY SPOT Σύνταγμα (Μητροπόλεως 25). Τηλέφωνο επικοινωνίας:2117502946. Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινές και Σαββατοκύριακα απο τις 08:00 έως τις 23:30

– MY DAILY SPOT Κολωνάκι (Τσακάλωφ 14). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2117502947. Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινές και Σαββατοκύριακα απο τις 08:00 έως τις 23:30