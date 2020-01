Αυστραλία: Τενίστρια δεν άντεξε από τη δύσπνοια και κατέρρευσε

Μπορεί οι πυροσβέστες να κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγαλύτερη φωτιά που μαινόταν στην Αυστραλία εδώ και σχεδόν τρεις μήνες, την ώρα που αναμένεται να σημειωθούν και βροχοπτώσεις, ωστόσο τα πράγματα στη χώρα εξακολουθούν να μην είναι καλά, καθώς τα πύρινα μέτωπα εξακολουθούν να μαίνονται και να δημιουργούν διαφόρων ειδών προβλήματα.

Όλη αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει και τη διεξαγωγή του Australian Open, του πρώτου από τα τέσσερα Γκραν Σλαμ της νέας σεζόν στον χώρο του τένις, που αυτήν τη στιγμή βρίσκεται στην προκριματική του φάση, με τους αγώνες να ξεκινούν σήμερα, 14 Ιανουαρίου.

Three hours and 20 minutes until Australian Open qualifying is due to start... pic.twitter.com/MWUE0zr9EN

— Stuart Fraser (@stu_fraser) January 13, 2020