Αιχμές για την διαιτησία άφησε μετά το τέλος του αγώνα με τον Ατρόμητο ο Ζεράρ Σαραγόσα. Ο προπονητής του Πανσερραϊκού ανέφερε χαρακτηστικά πως οι συνάδελφοί του στο εξωτερικό γελάνε με αυτά που συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Παράλληλα για την ομάδα του ανέφερε πως σε κάθε ματς έχει ένα πέναλτι, μια κόκκινη κάτι που «είναι για γέλια», όπως επισημαίνει.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ζεράρ Σαραγόσα μετά το τέλος του αγώνα στο Περιστέρι:

«Πρόκειται για έναν βαθμό χρυσάφι. Είχαμε ως στόχο να επιβάλλουμε τον ρυθμό μας και νομίζω τα καταφέραμε, αλλά για πολλοστή φορά εξωαγωνιστικοί παράγοντες δεν μας άφησαν να διεκδικήσουμε αυτό που μπορούσαμε, αφού μείναμε με 10 ποδοσφαιριστές.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, υπάρχουν κι άλλες ομάδες, κι όταν μιλάω με άλλους προπονητές του εξωτερικού γελούν με αυτά που συμβαίνουν.

Σε κάθε παιχνίδι υπάρχει ένα πέναλτι, μια αποβολή, επέμβαση του VAR, όλα αυτά είναι για γέλια. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι θα συνέβαινε εάν δεν υπήρχε η αποβολή. Παρά τις ήττες μας, η προσπάθεια μας παραμένει η ίδια, να είμαστε μαχητικοί και να παλεύουμε για κάθε αποτέλεσμα».