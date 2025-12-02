Ο Χρήστος Μουζακίτης επέστρεψε από το Τορίνο μετά τη βράβευσή του από την Tuttosport ως Golden Boy Web 2025 και αποθεώθηκε από τους συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό.

Ο νεαρός χαφ των «ερυθρόλευκων» ταξίδεψε στον ιταλικό βορρά τη Δευτέρα (1/12) για να παραλάβει το βραβείο του στη σχετική εκδήλωση και μία μέρα μετά επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου τον υποδέχθηκε σύσσωμη η ομάδα.

Η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με την Ελλάδα Σύρου, την Τετάρτη (3/12), στο κύπελλο Ελλάδας ήταν στο αεροδρόμιο και περίμενε τον Μουζακίτη, ο οποίος αποθεώθηκε από όλους τους συμπαίκτες του για τη μεγάλη επιτυχία του.

Η ΠΑΕ, μάλιστα, φρόντισε να ανεβάσει το σχετικό βίντεο στα social media.