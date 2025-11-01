Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος φρόντισε να μεταδώσει ηρεμία και σιγουριά στο «πράσινο» στρατόπεδο, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Μονακό.

Ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε ανάρτηση στα social media, μέσα από την οποία μετέφερε το μήνυμά του προς την ομάδα και τους φιλάθλους, εκφράζοντας την πίστη του ότι η ομάδα βρίσκεται στο σωστό δρόμο, παρά τα τελευταία αποτελέσματα.

«Καμία ανησυχία… Θέμα χρόνου να καταλάβουμε ότι η φανέλα δεν κερδίζει ποτέ από μόνη της και ότι χρειάζεται αυτοσεβασμός, ζήλος για νίκη, αυτοθυσία διότι η ομάδα είναι πάνω απ’ όλους, αλλά και το μάτι να γυαλίζει. Αναπόφευκτα θα γίνει και τότε θα δούμε μαγείες…» έγραψε χαρακτηριστικά, στέλνοντας μήνυμα πίστης και ενότητας.

Η τοποθέτησή του έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία, θέλοντας να τονίσει ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα επηρεαστεί αρνητικά από μια ήττα και πως, με την απαιτούμενη αγωνιστική και ψυχική προσήλωση, τα θετικά αποτελέσματα είναι απλώς θέμα χρόνου.