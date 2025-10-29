Ο Άρης δεν χρειάστηκε να φορτσάρει για να επικρατήσει του Αιγάλεω με 3-1 στο ουδέτερο γήπεδο της Καρδίτσας και με την τρίτη νίκη του σε ισάριθμους αγώνες στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Το παιχνίδι δεν άρχισε καλά για τους «κίτρινους» καθώς μόλις στο 8ο λεπτό έκαναν αναγκαστική αλλαγή, με τον Μεντίλ να αποχωρεί λόγω τραυματισμού και να αντικαθίσταται από τον Τεχέρο. Στο 15′ η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ είχε την πρώτη καλή στιγμή της με το δυνατό σουτ του Σίστο που έφυγε λίγο άουτ και στο 25′ είχε και την πρώτη ευκαιρία με το ωραίο πλασέ του Φατιγκά που είχε την ίδια κατάληξη.

Το γκολ, τελικά, ήρθε λίγα λεπτά μετά και συγκεκριμένα στο 30′, όταν ο Ροζ πήρε την κεφαλιά μετά την εκτέλεση κόρνερ και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Νωρίς στο δεύτερο όμως, στο 54ο λεπτό, ήρθε η ισοφάριση για το Αιγάλεω με το μακρινό σουτ του Φοφανά στο οποίο δεν είχε απάντηση ο Αθανασιάδης (1-1). Αμέσως μετά, στο 55′, οι Θεσσαλονικείς είχαν μεγάλη ευκαιρία με το τετ α τετ του Μορόν αλλά ο Κυρίτσης απέκρουσε, για να ακολουθήσει στο 58′ η πολύ μεγάλη ευκαιρία των γηπεδούχων με τα δοκάρια των Αθανασακόπουλου και Τακεσιάν στην ίδια φάση.

Δεν έγινε, επομένως, το 2-1 και στην επόμενη φάση έγινε το 1-2: Εκτέλεση κόρνερ, κεφαλιά του Σούντμπεργκ και η μπάλα στα δίχτυα για το νέο προβάδισμα του Άρη. Προβάδισμα που κράτησε μέχρι τέλους, πετυχαίνοντας και τρίτο γκολ στο 95′, με κεφαλιά του Μορόν, για το τελικό 1-3.

Τρίτη νίκη σε ισάριθμους αγώνες στο κύπελλο για την ομάδα του Χιμένεθ, τρίτη ήττα για το Αιγάλεω.

Αιγάλεω (Κώστας Βελιτζέλος): Κυρίτσης, Φέλιξ, Απαλοδήμας, Πιέτρης, Ταμπάς, Καράμπας, Βάρκας (46′ Αθανασακόπουλος), Τσιλιγκίρης (46′ Τακεσιάν), Φοφανά, Γιαννίκος (65′ Τσέγκρα), Κουϊρουκίδης (62′ Κωστέας).

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φατιγκά (46′ Μόντσου), Μεντίλ (8′ Τεχέρο), Ροζ, Σούντμπεργκ, Ράτσιτς, Παναγίδης, Μορουτσάν, Γιαννιώτας (91′ Χαρούπας), Σίστο, Μορόν.