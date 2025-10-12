Με προβλήματα τραυματισμών επιστρέφουν στην Ελλάδα οι Λούκα Γιόβιτς και Αντρίγια Ζίβκοβιτς, όπως ανακοίνωσε η εθνική Σερβίας, με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ να μην ξέρουν αν θα τους έχουν στη διάθεσή τους για το ντέρμπι της OPAP Arena.

Οι «κιτρινόμαυροι» και οι «ασπρόμαυροι» κοντράρονται την επόμενη Κυριακή (19/10) για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League και ενδέχεται να μην μπορούν να υπολογίζουν στους δύο Σέρβους.

Όπως ανακοίνωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σερβίας, ο Γιόβιτς υπέστη υποτροπή τραυματισμού στον δεξιό προσαγωγό ενώ ο Ζίβκοβιτς έχει πόνο στον αριστερό μηρό και υπάρχουν φόβοι για θλάση στον τετρακέφαλο.

Αμφότεροι, φυσικά, δεν ταξίδεψαν με την αποστολή της εθνικής ομάδας της χώρας τους για το παιχνίδι της Τρίτης (14/10) με την Ανδόρα, με την επίσημη ενημέρωση να αναφέρει τα εξής…

«Η εθνική ομάδα της Σερβίας αναχωρεί από τη Νις προς την Ανδόρα, όπου την Τρίτη 14 Οκτωβρίου θα αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Υπήρξαν αλλαγές στη λίστα για την Ανδόρα. Για τον συγκεκριμένο αγώνα δεν είναι διαθέσιμοι οι εξής παίκτες: Νίκολα Μιλένκοβιτς (λόγω κόπωσης και υψηλού φορτίου στους προηγούμενους αγώνες), Λούκα Γιόβιτς (υποτροπή τραυματισμού στον δεξιό προσαγωγό), Πρέντραγκ Ράικοβιτς (πόνος στον δεξιό μηρό, στο σημείο όπου χειρουργήθηκε πριν από τέσσερις μήνες), Αντρίγια Ζίβκοβιτς (πόνος στον αριστερό μηρό, τράβηγμα στον τετρακέφαλο), Ντράγκαν Ρόσιτς (ίωση)».