Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο μεγάλο παιχνίδι της 6ης αγωνιστική της Stoiximan Super League και ο Ιβάν Σαββίδης μίλησε στους παίκτες και το προπονητικό τιμ για να τους «ντοπάρει» ψυχολογικά.

Οι «ασπρόμαυροι» μετράνε διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα σε Ελλάδα και Ευρώπη, με συνέπεια το κλίμα να μην είναι και το καλύτερο. Έτσι, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ αποφάσισε να μιλήσει στην ομάδα με στόχο να εμψυχώσει τους πάντες ενόψει του αγώνα με τους «ερυθρόλευκους», ο οποίος είναι πολύ δύσκολος.

Το βράδυ του Σαββάτου (4/10), στο «Μακεδονία Παλλάς» όπου κατέλυσε η αποστολή της ομάδας, ο Σαββίδης μίλησε προς παίκτες και προπονητικό τιμ εκφράζοντάς τους, αρχικά, την εμπιστοσύνη του στις δυνατότητές τους.

«Μπορούμε να πετύχουμε μεγάλα πράγματα, το πιστεύω», είπε ο διοικητικός ηγέτης του ΠΑΟΚ, ο οποίος τόνισε προς παίκτες και προπονητή ότι είναι πάντα δίπλα τους, ζητώντας τους να παίζουν με αυτοπεποίθηση και μαχητικό πνεύμα.