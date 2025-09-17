Με το δεξί μπήκε ο ΟΦΗ στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας καθώς νίκησε με 3-0 την Καβάλα, η οποία έπαιξε με 9 παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο, για την 1η αγωνιστική.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και είχαν δοκάρι στο 7′ με τον Κατσουλίδη, στο επόμενο λεπτό όμως έμειναν με 10 παίκτες καθώς ο διαιτητής έδειξε κόκκινη κάρτα στον τερματοφύλακα Ζωγράφο για φάουλ στον Σαλσέδο. Τα πράγματα, επομένως, έγιναν πιο εύκολα για τους γηπεδούχους, οι οποίοι άνοιξαν το σκορ στο 20′ με τον Νους που πήρε την πάσα του Σενγκέλια και πέρασε και τον Ιωαννίδη (1-0).

Στο 38′ ο Ιωαννίδης βρήκε τη μπάλα σε μακρινό σουτ του Μπόρχα και την έστειλε στο δοκάρι, για να γίνει τελικά το 2-0 στο 43′ από τον Σενγκέλια μετά την ενέργεια του Μπόρχα.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Καβάλα, η οποία είχε χάσει και δύο παίκτες (Κατσουλίδης, Ξυγκόρος) με τραυματισμούς στο πρώτο μέρος, βγήκε με 9 παίκτες καθώς δεν μπορούσε να συνεχίσει ο Αλιατίδης και οι Κρητικοί το εκμεταλλεύτηκαν για να κάνουν το 3-0, σκορ που έμεινε ως το τέλος, με ωραίο σουτ του Νέιρα.

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Λίλο, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Λέουις, Μπόρχα Γκονθάλεθ (46′ Μαρινάκης), Καραχάλιος (60′ Βούκοτιτς), Νέιρα, Σαλσέδο, Νους (69′ Ανδρούτσος), Σενγκέλια (46′ Αποστολάκης), Ρακόνιατς (60′ Θεοδοσουλάκης).

Καβάλα (Θωμάς Γράφας): Ζωγράφος, Διονέλλης, Αλιατίδης, Κατσουλίδης (23′ λ.τ. Ξυγκόρος, 41′ λ.τ. Σμανδωνίδης), Γαβριηλίδης, Σιφνέος, Βοριαζίδης, Μπρέγκου (11′ Ιωαννίδης) Κουντουριώτης, Φικάϊ, Σγουρός.