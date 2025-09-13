Λίγες μέρες πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League, η Πάφος ηττήθηκε με 0-1 από τον Απόλλωνα Λεμεσού εντός έδρας.

Ήταν η δεύτερη ήττα σε τρεις αγωνιστικές για την προσεχή αντίπαλο των «ερυθρόλευκων», η οποία στο 47′ έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Λουκάσεν για επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Τόμας.

Λίγα λεπτά μετά, στο 56′, ο Βεϊσμπέκ με σουτ έκανε το 0-1 και αυτό ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, παρά το γεγονός ότι στα τελευταία λεπτά ο Απόλλων έμεινε με 9 παίκτες λόγω αποβολών των Βεϊσμπέκ και Σπόλιαριτς.

Πάφος: Μιχαήλ, Γκολντάρ, Μπρούνο, Όρσιτς (60′ Ζάζα), Λουκάσεν, Λάνγκα (46′ Μίμοβιτς), Σούνιτς, Ντράγκομιρ (78′ Ντιμάτα), Άντερσον (51′ Λουίζ), Κορέια (78′ Κίνα), Πέπε.