Το Eurobasket 2025 περνάει πλέον στα νοκ άουτ παιχνίδια, με τέσσερις αναμετρήσεις στο πρόγραμμα του Σαββάτου (06/09).
Το τζάμπολ στη φάση των «16» θα γίνει με την αναμέτρηση μεταξύ Τουρκίας και Σουηδίας, στη Ρίγα.
Επίσης, η Λιθουανία θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα των νοκ άουτ, Λετονία, σε ένα ντέρμπι της βαλτικής χωρίς ξεκάθαρο φαβορί. Μάλιστα, το ζευγάρι αυτό αφορά και την Ελλάδα, αφού αν η «γαλανόλευκη» προκριθεί, θα βρει μπροστά της τη νικήτρια χώρα στα προημιτελικά του τουρνουά.
Aναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας:
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
- Τουρκία – Σουηδία 12:00
- Γερμανία – Πορτογαλία 15:15
- Λιθουανία – Λετονία 18:30
- Σερβία – Φινλανδία 21:45