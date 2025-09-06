Το Eurobasket 2025 περνάει πλέον στα νοκ άουτ παιχνίδια, με τέσσερις αναμετρήσεις στο πρόγραμμα του Σαββάτου (06/09).

Το τζάμπολ στη φάση των «16» θα γίνει με την αναμέτρηση μεταξύ Τουρκίας και Σουηδίας, στη Ρίγα.

Επίσης, η Λιθουανία θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα των νοκ άουτ, Λετονία, σε ένα ντέρμπι της βαλτικής χωρίς ξεκάθαρο φαβορί. Μάλιστα, το ζευγάρι αυτό αφορά και την Ελλάδα, αφού αν η «γαλανόλευκη» προκριθεί, θα βρει μπροστά της τη νικήτρια χώρα στα προημιτελικά του τουρνουά.

Aναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας:

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου