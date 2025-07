Ο γιος του Πέδρο γιόρτασε τα 8α γενέθλιά του με αμφίεση που προκάλεσε πολλά ομοφοβικά σχόλια, με αποτέλεσμα ο Ισπανός εξτρέμ της Λάτσιο να δώσει την απάντησή του.

Ο Πέδρο αποθεώνεται από τους οπαδούς των «λατσιάλι» σε κάθε συμμετοχή του καθώς είναι από τους καλύτερους και πιο σταθερούς σε απόδοση παίκτες, παρ’ όλα αυτά βρέθηκε σε δύσκολη θέση όταν διάβασε τα πάμπολλα σχόλια που υπήρξαν στην ανάρτηση για τα 8α γενέθλια του γιου του.

Ο μικρός Μαρκ φορούσε ένα λιλά φόρεμα και μια τιάρα στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να υπάρξει… βροχή από ομοφοβικά σχόλια. Πολλοί ήταν αυτοί που τα έβαλαν με τον Πέδρο γράφοντας πως δεν συμπεριφέρεται ως σωστός πατέρας και ότι δεν μπορεί να επιτρέπει σε ένα αγόρι να ντύνεται σαν κορίτσι, μέχρι που τελικά αντέδρασε.

Ο 37χρονος Ισπανός εξτρέμ αρχικά απενεργοποίησε τα σχόλια και στη συνέχεια ανέφερε τα εξής σε μήνυμά του: «Δεν με νοιάζει αν ενοχλεί κάποιον. Ξέρω πόσο ξεχωριστό παιδί είναι και πόσο τον αγαπάμε και πόσο ελεύθερος είναι. Και αν υπάρχει κάτι που επιθυμώ να του διδάξω είναι ότι μπορεί να είναι όποιος θέλει να είναι δίχως φόβο».

Pedro Rodríguez had to disable comments on Instagram after facing criticism for sharing photos from his son Marc’s birthday. 😢



Marc chose to celebrate wearing a dress and a tiara, inspired by a Lilo & Stitch theme. pic.twitter.com/lWa277c3H0