Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά το παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του 1997 που είχε διεξαχθεί στην Αθήνα, έγινε η απονομή του χρυσού μεταλλίου στην ομάδα της Βρετανίας στη σκυταλοδρομία 4×400 μέτρων.

Οι Βρετανοί είχαν κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο το 1997 πίσω από την ομάδα των ΗΠΑ, η οποία όμως χρόνια αργότερα έχασε το χρυσό μετάλλιο. Ο Αντόνιο Πέτιγκριου, μέλος της αμερικανικής ομάδας, παραδέχθηκε το 2008 ότι έκανε χρήση απαγορευμένων ουσιών από το 1997 μέχρι το 2003, οπότε αποφασίστηκε η αφαίρεση του χρυσού μεταλλίου από τις ΗΠΑ.

Η ομάδα, επομένως, που έπρεπε να το πάρει ήταν αυτή της Βρετανίας, αλλά χρειάστηκε να περάσουν ακόμη περισσότερα χρόνια για να συμβεί αυτό. Η υπόθεση οδηγήθηκε στα δικαστήρια, οι Αμερικανοί έκαναν ό,τι μπορούσαν για να διατηρήσουν το χρυσό μετάλλιο, αυτό όμως αποφασίστηκε οριστικά να απονεμηθεί στους Βρετανούς. Και έτσι έγινε.

Κατά τη διάρκεια του Diamond League του Λονδίνου, το Σάββατο (19/7), 28 χρόνια μετά το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Αθήνας, οι Ρότζερ Μπλακ, Τζέιμι Μπολτς, Μαρκ Χίλτον, Ίουαν Τόμας και Τζέιμι Ρίτσαρντσον, όλοι οι αθλητές που είχαν πάρει μέρος στα 4×400, είτε στον τελικό είτε στα προκριματικά, ανέβηκαν στο βάθρο και στέφθηκαν παγκόσμιοι πρωταθλητές μέσα σε αποθέωση.

