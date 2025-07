Γνωστό έγινε σήμερα το πρόγραμμα της Euroleague της νέας σεζόν.

Πρεμιέρα κόντρα στην Μπάγερν στο ΟΑΚΑ για τον Παναθηναϊκό, ενώ την Μπασκόνια θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στη Βιτόρια.

Το πρώτο ελληνικό ντέρμπι θα διεξαχθεί στις 2 Ιανουαρίου στο ΟΑΚΑ, με τους «αιώνιους» να κοντράρονται στο ΣΕΦ στις 6 Μαρτίου.

We begin on September 30th!



The 2025-26 EuroLeague season opening round👀 https://t.co/iznBulpcmU pic.twitter.com/heXxumkI4F