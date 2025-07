Η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει κάνει μια «χρυσή» πρόταση στον Βασίλιε Μίτσιτς για να αγωνιστεί στο Ισραήλ τα επόμενα χρόνια, όμως εκείνος φαίνεται ότι διαλέγει τον Ολυμπιακό.

Όπως αναφέρει το «sport5il», η Χάποελ κάνει «all in» για τον Σέρβο γκαρντ και έχει σκοπό να τον κάνει τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στην Ευρώπη, δίνοντας του συμβόλαιο με καθαρές απολαβές 6.000.000 τον χρόνο.

«Βάσει των σημερινών (Τρίτη) αναφορών της ιστοσελίδας Baseline Intel, η Χαποέλ Τελ Αβίβ κατέθεσε πρόταση ύψους 18 εκατ. για τριετές συμβόλαιο στον Βασίλιε Μίτσιτς, ο οποίος αποδεσμεύτηκε πρόσφατα από το Μιλγουόκι. Ο ίδιος ο Δημήτρης Ιτούδης φέρεται να επικοινώνησε προσωπικά με τον παίκτη για να τον πείσει να αποδεχτεί την πρόταση», γράφει το «Sport5.co.il».

Όμως, ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος, Αλεσάντρο Λουίτζι Μάτζι, αποκαλύπτει πως ο Σέρβος σούπερ σταρ επέλεξε τον Ολυμπιακό.

«Ο Βασίλιε Μίτσιτς βρίσκεται πλέον κοντά στην επιλογή του επόμενου σταθμού της καριέρας του. Ο δις MVP του Final Four της EuroLeague έχει στα χέρια του μια τεράστια πρόταση ύψους 18 εκατομμυρίων για τρία χρόνια από την Χαποέλ Τελ Αβίβ, τον διεκδικεί επίσης η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες μου έχει επιλέξει τον Ολυμπιακό. Αναμένουμε επίσημη επιβεβαίωση», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ.

🚨 Vasilije Micic should by now be close to choosing his next destination.



The two-time EuroLeague Final Four mvp has a monstrous €18 million offer 💵 in hand for three seasons from Hapoel Tel Aviv 🇮🇱, he is being sought by European champions Fenerbahce 🇹🇷, but according to my… pic.twitter.com/7ko9LHLA6S