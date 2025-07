Τις αντιπάλους τους στους ομίλους του Basketball Champions League έμαθαν η ΑΕΚ, ο Προμηθέας και η Καρδίτσα, ενώ ο ΠΑΟΚ έμαθε ποιες ομάδες θα πρέπει να αποκλείσει στα προκριματικά για να βρεθεί και αυτός στους ομίλους.

Η Ένωση, η οποία έχει κατακτήσει μία φορά τη διοργάνωση και ήταν στο Final Four πέρυσι, είναι στον 6ο όμιλο με Ρίγα, Ζόλνοκι και τη νικήτρια του πρώτου τουρνουά των προκριματικών.

Ο Προμηθέας θα είναι στον 1ο όμιλο και αντίπαλοί του είναι η Ρίτας Βίλνιους, η Λέγκια Βαρσοβίας και οι Ακαντέμικς της Χαϊδελβέργης.

Η πρωτάρα Καρδίτσα κληρώθηκε στον 7ο όμιλο, όπου βρίσκονται επίσης η κάτοχος του τροπαίου Μάλαγα, η Οστάνδη και η Μερσίν.

Όσο για τον ΠΑΟΚ, θα αντιμετωπίσει τη Ντέρμπι Στουντέντσκι από το Μαυροβούνιο στον προημιτελικό του 2ου τουρνουά των προκριματικών, αν την αποκλείσει θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια μία εκ των Μπούρσασπορ ή Λέβεν Μπραουνσβάικ και αν περάσει και από εκεί θα βρει στο τελευταίο παιχνίδι των προκριματικών μία εκ των Ρέτζιο Εμόλια, Πέλιστερ Μπίτολα, Οραντέα ή Αντβέρπ.

Ρίτας Βίλνιους (Λιθουανία)

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (ΕΛΛΑΔΑ)

Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία)

Ακαντέμικς Χάιντελμπεργκ (Γερμανία)

Άλμπα Βερολίνου (Γερμανία)

Νίμπουρκ (Τσεχία)

Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)

Νικητής τρίτου τουρνουά προκριματικού γύρου

Μπανταλόνα (Ισπανία)

Χάποελ Χολόν (Ισραήλ)

Σολέ (Γαλλία)

Νικητής δεύτερου τουρνουά προκριματικού γύρου

Τενερίφη (Ισπανία)

Τόφας Μπούρσα (Τουρκία)

Μπνέι Χερζλίγια (Ισραήλ)

Τράπανι Σαρκ (Ιταλία)

Γαλατάσαραϊ (Τουρκία)

Ιγκοκέα (Βοσνία/Ερζεγοβίνη)

Βούρτσμπουργκ (Γερμανία)

Τριέστε (Ιταλία)

ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ)

VEF Ρίγα (Λετονία)

Ζόλνοκι (Ουγγαρία)

Νικητής πρώτου τουρνουά προκριματικού γύρου

Ουνικάχα Μάλαγα (Ισπανία)

Οστάνδη (Βέλγιο)

Μερσίν (Τουρκία)

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (ΕΛΛΑΔΑ)

Γκραν Κανάρια (Ισπανία)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)

Λε Μαν (Γαλλία)

Σπαρτάκ Σουμπότιτσα (Σερβία)

