Η Euroleague θα έχει 20 αντί για 18 ομάδες από τη νέα σεζόν και στις 19 Ιουνίου θα γίνει γνωστή και η πόλη που θα αναλάβει το Final Four για το 2026, με το Βελιγράδι και την Αθήνα να το διεκδικούν.

Η φετινή διοργάνωση ολοκληρώθηκε με τη Φενέρμπαχτσε να θριαμβεύει στο Άμπου Ντάμπι και να στέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης για 2η φορά στην ιστορία της, με τους ανθρώπους της λίγκας να σκέφτονται ήδη τη νέα σεζόν.

Αυτή θα έχει μια μεγάλη διαφορά καθώς οι ομάδες θα είναι οι 20 και όχι 18, με την Άλμπα Βερολίνου να αποχωρεί και τις Χάποελ Τελ Αβίβ, Βαλένθια και Ντουμπάι BC να παίρνουν μέρος.

Παρά την είσοδο της Βαλένθια, πάντως, η ισπανική πόλη δεν είναι υποψήφια για τη διοργάνωση του Final Four του 2026. Όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ το basketnews, το Βελιγράδι και η Αθήνα είναι οι δύο πόλεις που το διεκδικούν.

Η πρωτεύουσα της Σερβίας θεωρείται το φαβορί, κανείς όμως δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των ιδιοκτητών των ομάδων, η οποία, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, θα γίνει στις 19 Ιουνίου.

EuroLeague shareholders are set to vote on the Final Four host city on June 19 👀



More about it: https://t.co/5OhwWq6bVb pic.twitter.com/bCE2k2N4Rl