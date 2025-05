Ο Μπρούνο Φερνάντες ήταν ένας από τους λίγους παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που είχαν καλή απόδοση φέτος και φέρεται να είναι κοντά στο να πει το «ναι» στην Αλ Χιλάλ, για μια μεταγραφή που θα κοστίσει 300 εκατ. ευρώ.

Η φετινή αγωνιστική περίοδος ολοκληρώθηκε με τον χειρότερο τρόπο για την ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ καθώς τερμάτισε στη 15η θέση της Premier League και έμεινε εκτός Ευρώπης μετά την ήττα από την Τότεναμ στον τελικό του Europa League.

Ασχημη σεζόν αγωνιστικά, άσχημη και η κατάσταση οικονομικά, με τη διοίκηση, έτσι, να οδηγείται στην απόφαση να συζητήσει την πώληση του Πορτογάλου επιθετικού χαφ. Όπως, λοιπόν, αναφέρει το BBC και γενικά ο αγγλικός Τύπος, η Αλ Χιλάλ έχει κάνει κίνηση για την απόκτηση του Φερνάντες και αισιοδοξεί.

Οι Σαουδάραβες φέρονται να προσφέρουν 200 εκατ. ευρώ στον Πορτογάλο άσο και 100 εκατ. ευρώ στη Γιουνάιτεντ, με τον μάνατζερ του παίκτη να έχει συναντηθεί με ανθρώπους της Αλ Χιλάλ στις αρχές Μαΐου στο Μιλάνο.

Ο Φερνάντες, σύμφωνα με το BBC, σκέφτεται σοβαρά πλέον να πει το «νσι» και αν αυτό συμβεί θα έχει δικαίωμα συμμετοχής και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων που θα αρχίσει στις 14 Ιουνίου στις ΗΠΑ.

🚨🇵🇹 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Bruno Fernandes (30) is giving serious consideration to QUITTING Manchester United next week! 👋



He has a lucrative offer to join Saudi Pro-League club Al-Hilal, reports @BBCSport. pic.twitter.com/hFrwNA7zxg