Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έζησε μια τραγική σεζόν τερματίζοντας στη 15η θέση της Premier League, παρ’ όλα αυτά μια χορηγική συμφωνία την υποχρέωσε να κάνει… παρέλαση με ανοιχτό λεωφορείο στους δρόμους της Κουάλα Λουμπούρ στη Μαλαισία.

Τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά φέτος για τους «κόκκινους διάβολους» καθώς τερμάτισαν… λίγες θέσεις πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού στο πρωτάθλημα και έμειναν εκτός Ευρώπης μετά την ήττα από την Τότεναμ στον τελικό του Europa League.

Αυτό, όμως, δεν επηρεάζει σε κάτι τις χορηγικές συμφωνίες που είχε υπογράψει το κλαμπ και μια εξ αυτών προέβλεπε τουρνέ στην Ασία, παρέλαση με ανοιχτό λεωφορείο στους δρόμους της Κουάλα Λουμπούρ για… αποθέωση και τελικά ένα φιλικό με μια μικτή ομάδα παικτών από την Ασία.

Όλα αυτά για 9 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να καταγραφούν εικόνες με το πούλμαν να κάνει βόλτες στους δρόμους της πόλης προκαλώντας απορίες και γέλια ενώ στη συνέχεια ήρθε και η… ήττα με 1-0 από την ομάδα των παικτών από την Ασία, με τους οπαδούς της Γιουνάιτεντ που βρέθηκαν στο γήπεδο να αποδοκιμάζουν τους πάντες.

