Οι συνθήκες υγιεινής στο Όλντ Τράφορντ, το γήπεδο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δεν είναι αυτές που θα περίμενε κανείς, αναφέρει το The Athletic, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα επιθεώρησης που έγινε τον Απρίλιο.

Η σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν τραγική για τους «κόκκινους διάβολους» καθώς τερμάτισαν στη 15η θέση της Premier League και ηττήθηκαν από την Τότεναμ στον τελικό του Europa League, οπότε έμειναν εκτός Ευρώπης.

Αυτό αποτελεί πρόβλημα τόσο στο πρεστίζ όσο και για το ταμείο του συλλόγου, η κατάσταση όμως δεν είναι τραγική μόνο σε αγωνιστικό αλλά σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων και των συνθηκών υγιεινής στο γήπεδο.

Όπως αναφέρει το The Athletic, σε επιθεώρηση που έγινε τον Απρίλιο διαπιστώθηκε ότι σε επτά διαφορετικούς χώρους του Όλντ Τράφορντ υπήρχαν περιττώματα τρωκτικών ενώ στην κουζίνα του γηπέδου βρέθηκαν φαγητά που ήταν ληγμένα.

Αυτό είχε ως συνέπεια να δοθούν μόνο δύο αστέρια στο κλαμπ σε ό,τι αφορά τις συνθήκες υγιεινής και είναι προφανές ότι στη Γιουνάιτεντ θα πρέπει να αλλάξουν πολλά σε πολλούς τομείς προκειμένου να επανέλθει στο επίπεδο του παρελθόντος.

Manchester United’s Old Trafford stadium has been given a two-star food hygiene rating after mouse droppings were found in multiple hospitality areas.



The inspection report from the Trafford Council, which was completed on April 16, gave recognition that “significant work has… pic.twitter.com/UPSWLNVXVB