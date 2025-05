Με απροσδόκητο τρόπο διεκόπη συνέντευξη του Φιλίπε Κουτίνιο, ο οποίος πλέον αγωνίζεται στη Βάσκο Ντα Γκάμα, καθώς ακούστηκαν πυροβολισμοί στην περιοχή.

Στη Βραζιλία και γενικά στη Νότια Αμερική μπορεί ανά πάσα στιγμή να συμβεί το οτιδήποτε και αποδείχθηκε και την ώρα που έδινε συνέντευξη ο Κουτίνιο.

Ο 32χρονος επιθετικός χαφ, ο οποίος παραχωρήθηκε ως δανεικός από την Άστον Βίλα στη Βάσκο Ντα Γκάμα, απαντούσε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο προπονητικό κέντρο της ομάδας του, όταν ξαφνικά ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Το σκηνικό, φυσικά, είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η συνέντευξη καθώς υπήρξε έντονη ανησυχία, μέχρι που τελικά ηρέμησε η κατάσταση χωρίς να υπάρξουν θύματα.

