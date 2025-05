Ο Ολυμπιακός μετρά αντίστροφα για το Final 4 του Άμπου Ντάμπι και οι υποχρεώσεις των παικτών εκτός παρκέ είναι πλέον καθημερινές. Πέρα από τις καθιερωμένες συνεντεύξεις ενόψει του μεγάλου ραντεβού της Euroleague, οι ερυθρόλευκοι συμμετέχουν και σε πιο χαλαρά, χιουμοριστικά βίντεο που δημιουργεί ο επίσημος λογαριασμός της διοργάνωσης.

Μετά τον Λούκα Βιλντόζα, ο οποίος πριν λίγες μέρες… πάσχιζε να αναγνωρίσει φωτογραφίες συμπαικτών του από την παιδική τους ηλικία, αυτή τη φορά ήταν η σειρά του Εβάν Φουρνιέ να βρεθεί στο επίκεντρο. Η Euroleague τον «ανέκρινε» σχετικά με τα χιουμοριστικά – αλλά και ειλικρινή – ποστ του στο X για την καθημερινότητά του στην Αθήνα.

Ο Γάλλος γκαρντ αναφέρθηκε στον αγαπημένο του μπαρμπέρη, το καλύτερο σουβλάκι που έχει δοκιμάσει, την αγάπη του για τον χαλβά και την επίσκεψή του στην Ακρόπολη. Ωστόσο, δεν παρέλειψε να εκφράσει και ένα… παράπονο, λέγοντας πως η κίνηση στη Γλυφάδα είναι χειρότερη ακόμη κι από την Times Square της Νέας Υόρκης.

People from Piraeus, y’all agree with @EvanFourmizz?



Is Glyfada traffic really that bad? 😅



We got the @Olympiacos_BC star to react to his most viral tweets 📱 pic.twitter.com/xWjXLRWD8v