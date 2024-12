Η 26χρονη Σόφι Χέντιγκερ, ολυμπιονίκης και ταλαντούχα αθλήτρια του snowboard, σκοτώθηκε σε χιονοστιβάδα στο ορεινό θέρετρο Αρόζα της Ελβετίας, ανακοίνωσε η ελβετική ομοσπονδία σκι.

Η τραγωδία σημειώθηκε τη Δευτέρα, μόλις εννέα ημέρες αφότου η Χέντιγκερ γιόρτασε τα 26α γενέθλιά της. Στην καριέρα της, είχε εκπροσωπήσει την Ελβετία στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2022 στο Πεκίνο, αγωνιζόμενη στο snowboard cross και στο μεικτό ομαδικό αγώνισμα.

Olympic snowboarder Sophie Hediger dies in avalanche in the Swiss Alps pic.twitter.com/73c9WTdOKZ