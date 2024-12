Οι Μιλγουόκι Μπακς ετοιμάζονται για το κρίσιμο παιχνίδι στα ημιτελικά του NBA Cup απέναντι στους Ατλάντα Χοκς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να εκφράζει την αισιοδοξία του για την ομάδα και τη συνεργασία του με τον Ντάμιαν Λίλαρντ.

Ο Γιάννης υπογράμμισε τη βελτιωμένη χημεία που έχει αναπτυχθεί με τον Λίλαρντ, τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ, γεγονός που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην απόδοση της ομάδας. «Πλέον, καταλαβαίνουμε καλύτερα ο ένας το παιχνίδι του άλλου, και αυτό φαίνεται στα αποτελέσματα», ανέφερε ο Έλληνας σταρ.

Giannis Antetokounmpo reminds everyone that the Bucks have two guys on the coaching staff & roster that have won the NBA In-Season Tournament before, & also touches on the importance of winning the NBA Cup.



