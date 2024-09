Σε ένα από τα πιο… καυτά καλοκαίρι της ιστορίας τους στον Ολυμπιακό, οι αδερφοί Αγγελόπουλοι «τίναξαν την μπάνκα» και μετά τη μεταγραφή του Σάσα Βεζένκοφ, έφεραν στην Ελλάδα και τον Εβάν Φουρνιέ, ολοκληρώνοντας έτσι ένα τρομακτικό ρόστερ. Οι ιδιοκτήτες της ομάδας μετά την απώλεια του πρωταθλήματος και την αποτυχία στο Final Four της Euroleague για δεύτερη σερί σεζόν, αποφάσισαν να κάνουν… all in και να δώσουν στον Γιώργο Μπαρτζώκα το καλύτερο υλικό που είχε ποτέ στην καριέρα του.

