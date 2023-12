Με την κλοπή των Γλυπτών του Παρθενώνα από τον Λόρδο Έλγιν παρομοίασε τη νίκη της αγγλικής Μπράιτον επί της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια στο πλαίσιο του Europa League, η βρετανική εφημερίδα Sun θέλοντας να δείξει την… αδικία του αποτελέσματος του εν λόγω ποδοσφαιρικού αγώνα.

Η ακριβής φράση με την οποία γίνεται η εισαγωγή του ρεπορτάζ του αγώνα στην εφημερίδα είναι η: «BRIGHTON pulled off the most blatant robbery in Athens since Lord Elgin slipped off with a few thousand tonnes of marble over 200 years ago», η οποία μεταφράζεται ως:

«Η Μπράιτον κατάφερε την πιο κραυγαλέα ληστεία στην Αθήνα από τότε που ο Λόρδος Έλγιν ξεγλίστρησε με μερικές χιλιάδες τόνους μαρμάρων πριν 200 χρόνια».