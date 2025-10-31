Ένας 71χρονος προπονητής γυναικείας ομάδας βόλεϊ στη νοτιοανατολική Αττική συνελήφθη από αστυνομικούς του ΤΔΕΕ Λαυρεωτικής για κατάχρηση ανήλικης σε ασέλγεια.

Ο εφιάλτης του 17χρονου κοριτσιού ξεκίνησε στα τέλη του 2024 και κράτησε μέχρι και τους πρώτους μήνες του 2025.

Κάποια στιγμή η κοπέλα δεν άντεξε και μίλησε στους δικούς της ανθρώπους, έγινε καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ. και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 71χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος εκμεταλλεύτηκε τη θέση του ως προπονητής προκειμένου να ικανοποιήσει τις αρρωστημένες διαθέσεις του.

Η σύλληψή του έγινε το πρωί της Παρασκευής και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης με τις κατηγορίες της «κατάχρησης ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση».