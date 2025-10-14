Χείμαρος ήταν ο Σταύρος Μπαλάσκας με αφορμή τις εξελίξεις στο διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, αφήνοντας υπόνοιες για τον ανιψιό του 68χρονου ιδιοκτήτη, ο οποίος και κληρονόμησε μεγάλο μέρος της περιουσίας του.

Ο αστυνομικός αναλυτής υποστήριξε ότι πρέπει να βρεθεί στο στόχαστρο των αρχών, υπονοώντας παράλληλα πως μερικοί αστυνομικοί ήδη τον εξετάζουν.

«Νομίζετε δεν είναι στο μάτι της υποψίας», είπε στο Live News.

«Εγώ πήρα τέσσερα κάμπινγκ και ρώτησα αν έχουν κάμερες. Εκεί δεν είχε κάμερες. Γιατί δεν είχε; Τι δεν ήθελαν να καταγράφεται;», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, σχολιάζοντας με αφορμή τις εξελίξεις, δήλωσε: «Το δεύτερο μεγάλο ψέμα είναι ότι ενδεχομένος φοβήθηκε ο 22χρονος και πυροβόλησε. Αυτοί πώς δολοφονήθηκαν; Εκτελέστηκαν. Ξέρετε τι σημαίνει εκτέλεση; Σημαίνει ότι βγάζω το όπλο και σε εκτελώ και τους δύο και τον επιστάτη… Με χαριστική βολή στο κεφάλι».

«Μην μας πουλάει φύκια και μεταξωτές κορδέλες. Πήγαν με διάθεση να σκοτώσουν», πρόσθεσε μεταξύ άλλων ο αστυνομικός αναλυτής.