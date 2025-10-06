Ένα βίντεο – ντοκουμέντο που καταγράφει έναν 47χρονο άνδρα στον Ωρωπό να επιτίθεται λεκτικά στη σύζυγό του φέρνει στο φως μια σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, την οποία ερευνούν πλέον οι αστυνομικές αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο 47χρονος, εμφανώς εκνευρισμένος, επιτέθηκε σε οικογενειακό φίλο, τον οποίο κατηγόρησε ότι εκδηλώνει ιδιαίτερη συμπάθεια προς τη σύζυγό του. Αφού φέρεται να τον ξυλοκόπησε, τράπηκε σε φυγή και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του, μαζί με τη σύζυγό του.

Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο και προσπαθούσε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας να τον πείσει να βγει. Στο σχετικό βίντεο που έχει στη διάθεσή του το Star, καταγράφεται ο δράστης να επιτίθεται λεκτικά στη γυναίκα του, σε μια στιγμή που αναδεικνύει τη βία πίσω από τις κλειστές πόρτες.

Η 37χρονη σύζυγός του, σε δηλώσεις της, επιχείρησε να υποβαθμίσει το περιστατικό, τονίζοντας:

«Δεν με άγγιξε, δεν με χτύπησε. Είμαστε 20 χρόνια παντρεμένοι, έχουμε κάνει οικογένεια. Ο άντρας μου είχε νευριάσει με έναν φίλο μας που συνεχώς εκφράζει τη συμπάθειά του για εμένα. Πήγε να τον βρει. Αργότερα έμαθα ότι τσακώθηκαν».

Όπως υποστήριξε, πήγε μαζί του με τη θέλησή της στο σπίτι του φερόμενου θύματος: «Δεν με πήγε με το ζόρι. Ήμασταν μέσα στο σπίτι αρκετή ώρα για να συζητήσουμε».

Ο οικογενειακός φίλος, πάντως, προσέφυγε στην αστυνομία καταγγέλλοντας ξυλοδαρμό από τον 47χρονο.