Ένα σοκαριστικό περιστατικό κακοποίησης ζώου σημειώθηκε στα Καμένα Βούρλα, προκαλώντας αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία – και όχι μόνο. Άγνωστοι φέρεται να πυροβόλησαν σκύλο έξω από την κατοικία που διαμένει, σε κατοικημένη περιοχή, με αποτέλεσμα το ζώο να τραυματιστεί σοβαρά.

Το σκυλί εντοπίστηκε αιμόφυρτο από τους ιδιοκτήτες του, οι οποίοι κατήγγειλαν άμεσα το περιστατικό στην Αστυνομία. Παράλληλα, ενημερώθηκε και ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι πυροβολισμοί προήλθαν πιθανότατα από κυνηγετικό όπλο. Το τραυματισμένο ζώο μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κτηνιατρική κλινική, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται και να δέχεται φροντίδα, σύμφωνα με το lamianow.

Όπως ανέφερε ο κτηνίατρος που το εξέτασε, στο σώμα του εντοπίστηκαν δεκάδες σκάγια -περίπου 60 με 70- πολλά εκ των οποίων δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθούν, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι η επίθεση ήταν εσκεμμένη.