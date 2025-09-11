Στην εξιχνίαση υπόθεσης κλοπής μεγάλης χρηματικής αξίας από ιδιωτικό ιατρείο στη Ρόδο προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων του νησιού, συλλαμβάνοντας ένα ζευγάρι Ιταλών που διαμένει μόνιμα στο νησί.

Πρόκειται για έναν άνδρα 67 ετών και μία γυναίκα 62 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία «για διακεκριμένη κλοπή κατά συναυτουργία», σύμφωνα με τη rodiaki.gr.

Οι δύο δράστες, από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2025, επισκέπτονταν το ιατρείο παριστάνοντας τους ασθενείς και ενώ απασχολούσαν τους εργαζομένους, αφαιρούσαν τμηματικά χρηματικά ποσά. Το συνολικό ποσό που εκλάπη εκτιμάται στις 60.000 ευρώ.

Για την ταυτοποίηση της δράσης τους, οι αστυνομικές Αρχές προσημείωσαν το ποσό των 3.200 ευρώ, το οποίο τοποθετήθηκε σε εμφανές σημείο του ιατρείου. Κατά τη διάρκεια επίσκεψης του ζευγαριού στον χώρο, οι αστυνομικοί επενέβησαν και εντόπισαν στην κατοχή τους τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία τους βρέθηκε και κατασχέθηκε επιπλέον το ποσό των 1.300 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, όπου θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους.