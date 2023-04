L'opération #Soudan est en cours: un 1er avion est arrivé à Djibouti et un 2ème est en route.

Fière de nos agents @francediplo @CdCMAE et de nos Armées, qui évacuent non seulement nos compatriotes mais des Européens et d'autres.